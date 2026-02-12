Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

Al Ittihad Club wil Mo Salah naar Saoedi-Arabië halen. En de Saoedische topclub is bereid om héél ver te gaan voor de beste Arabische voetballer aller tijden.

Mo Salah stond in 2024 al héél dicht bij een transfer naar Al Ittihad Club. Liverpool FC had een aanbieding van 150 miljoen euro geaccepteerd, maar de Egyptenaar besloot dat zijn verhaal op Anfield Road nog niet ten einde was.

De kaarten liggen anno 2026 anders. Salah lag vlak voor de jaarwisseling op ramkoers met Arne Slot. De sterspeler is nog niet van gedachten veranderd en wil deze zomer andere oorden opzoeken.

Wat kan Mo Salah verdienen in Saoedi-Arabië?

Saoedische media weten dat Al Ittihad nog steeds bereid is om een bedrag boven honderd miljoen euro te betalen voor Salah. Maar vooral het salaris dat de Egytpenaar er kan verdienen is om van te duizelen.

Al Ittihad is bereid om Salah 200 miljoen euro (!) per jaar te betalen. Weliswaar als enkele bonussen gehaald worden. Ter vergelijking: Salah strijkt bij Liverpool zo'n 22 miljoen euro per jaar op.

Mo Salah kan... Cristiano Ronaldo voorbij



Met die cijfers zou Salah zelfs Cristiano Ronaldo voorbij steken. Al Nassr stort jaarlijks iets meer dan 150 miljoen euro - wat is tien miljoen euro voor zo'n gasten? - op de bankrekening van CR7.