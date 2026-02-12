Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Vincent Kompany zou komende zomer opnieuw kunnen samenwerken met een oude bekende. Bayern München volgt namelijk een doelman die hij nog goed kent uit zijn periode bij Anderlecht.

Toen Vincent Kompany Anderlecht verliet in 2022, kwam hij bij Burnley terecht. Daar besloot de coach om voor een Belgisch getinte aanpak te kiezen. Hij haalde heel wat ex-JPL-spelers bij zijn nieuwe club.

Bij Bayern München gaat dat uiteraard niet zo gemakkelijk. Het niveau ligt er veel hoger en Kompany zal ongetwijfeld niet zoveel inspraak hebben omtrent transfers als bij Burnley.

Hereniging in München? Bayern lonkt naar ex-pupil van Kompany

Maar volgende zomer zou hij toch herenigd kunnen worden met een speler waarmee hij ook bij paars-wit samenwerkte: Bart Verbruggen. De Nederlandse doelman is momenteel actief bij Brighton in de Premier League.

Volgens het medium talkSPORT heeft Bayern zijn oog laten vallen op Verbruggen. Der Rekordmeister zou eraan denken om hem volgende zomer binnen te halen, eventueel als opvolger van Manuel Neuer dan.

Verbruggen kwam in de zomer van 2020 aan bij Anderlecht, waar hij drie jaar later weer vertrok. Kompany kent hem nog goed van zijn periode in Brussel. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 35 miljoen euro.