'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

Manchester United heeft zich de voorbije maanden geruisloos naar de bovenste regionen van de Premier League gevoetbald. De Engelse grootmacht wil die opmars de komende seizoenen doorzetten. En daar zijn transfers voor nodig.

Na enkele grijze seizoenen doet Manchester United eindelijk opnieuw mee voor de knikkers. The Red Devils staan inmiddels op een Champions League-plaats.

Desalniettemin volgt Manchester United op maar liefst twaalf punten van leider Arsenal FC. Die kloof wil de Engelse grootmacht tijdens de zomermercato dan ook dichten.

Welke speler staat helemaal bovenaan op de verlanglijst van Manchester United?

Héél hoog op de verlanglijst: Sandro Tonali. Dat weten de Engelse media. De 25-jarige middenvelder is één van de sterkhouders bij Newcastle United, maar zoekt een avontuur. De Italiaan is van mening dat de groei van The Magpies te traag gaat.

Toeval? Op Old Trafford staat er een vacature open voor pitbull voor de defensie. Casemiro heeft laten weten dat hij na het seizoen zal vertrekken bij Manchester United. Enter Tonali.

75 miljoen euro, maar is dat ook genoeg?


De 30-voudig Italiaans international heeft een contract tot medio 2028 bij Newcastle. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 75 miljoen euro. Manchester United zal de fondsen moeten aanspreken.
 

