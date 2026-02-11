Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

Norwich City zit in bloedvorm in de Championship. Met vijf zeges in zes matchen en een hattrick van Mohamed Touré lijkt de ploeg van Philippe Clement definitief weg uit de degradatiezorgen.

Norwich City raast door in de Championship. De ploeg van Philippe Clement won vijf van haar laatste zes competitiewedstrijden waardoor de rode zone plots ver uit zicht is. De club hoeft zich nauwelijks nog zorgen te maken over een mogelijke degradatie.

Dinsdagavond won Norwich van Oxford United met 0-3. Mohamed Touré scoorde een hattrick. "We hebben de voorbije twee maanden gezien dat wie als spits speelt veel betere kansen krijgt dan drie maanden geleden. De aanvallers komen in goede posities om het af te maken, en dat deed hij uitstekend", opende Clement volgens Sky Sports.

"Wat me het meest tevreden stelde, was de nul houden – en drie keer scoren tegen Oxford, want zij verdedigden de afgelopen twee maanden erg sterk en toonden dat nog tegen Coventry vorig weekend. Dat bevestigt dat de hele groep hard werkt en steeds beter begrijpt wat er op verschillende posities van hen verwacht wordt", gaat Clement verder.

Clement ziet groei, maar blijft kritisch na 0-3 en hattrick van Touré

Hij gaf zijn spelers de opdracht om tegen Oxford vanaf de aftrap als een sloopkogel uit de startblokken te schieten. Iets wat lukte. "Maar uit ervaring weet ik ook dat ik dat de komende weken opnieuw zal vragen, en dat betekent niet dat we telkens in de eerste minuut zullen scoren."

"Het is vooral belangrijk om die mentaliteit te hebben en dat heeft natuurlijk de wedstrijd veranderd. Je ziet dat alle spelers begrijpen hoe ik wil dat ze spelen, met en zonder bal, en hoe ze moeten bewegen met de bal. Daardoor beginnen we beter te spelen. Maar ik zei hen na de wedstrijd ook dat ik de honger naar een vierde of vijfde doelpunt miste. We hielden de bal meestal goed bij, maar waren minder gevaarlijk. Dat zijn nog stappen die we moeten zetten", besluit Clement.