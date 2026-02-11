"Ik wil zijn plaats innemen": opvolging verzekerd na transfer van Zulte Waregem

Zulte Waregem won afgelopen weekend met het kleinste verschil van Dender. Geen grote wedstrijd, maar wel heel drie belangrijke punten voor de West-Vlamingen.

Belangrijke overwinning tegen Dender

Bij Essevee was alles en iedereen enorm opgelucht toen de bal van Stavros Gavriel tegen de netten ging. Een snert van een wedstrijd maar wel een heel mooie goal.

“Ik ben heel opgelucht en ook blij voor Stavros Gavriel die het verdient om zo’n wereldgoal te maken”, zegt Enrique Lofolomo aan de Krant van West-Vlaanderen.

Tijdens de rust klonk er boegeroep uit de tribunes, maar de spelers pepten elkaar op om er toch de best mogelijke uitslag uit te halen. En dat gebeurde ook. Een heel belangrijke driepunter voor Zulte Waregem.

Plaats van Nnadi innemen

Lofolomo behoorde tot de betere spelers bij Essevee. Hij zit alvast met een heel groot plan in zijn hoofd. “Of het een speciale wedstrijd was voor mij nu Nnadi weg is? Onderling hadden we een goede relatie.”



De twee blijven elkaar ook na de transfer van Nnadi berichtjes sturen. “Hij was een fantastische speler. Natuurlijk wil ik zijn plaats nu innemen. Ik wil spelen en het team helpen”, besluit de Duitser heel erg duidelijk.