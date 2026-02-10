Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem
Foto: © photonews

Patro Eisden ziet opnieuw een speler langdurig uitvallen. De club bevestigt dat Amir Rais niet meer in actie komt dit seizoen. De flankaanvaller heeft intussen wel een klacht ingediend.

Zware blessure

Amir Rais liep in de wedstrijd tegen Jong Genk een breuk aan het kuitbeen op. Aanvullende onderzoeken toonden aan dat een operatie niet nodig is, maar dat de revalidatie drie tot vier maanden zal duren. Daarmee is zijn seizoen definitief voorbij.

De blessure komt kort nadat ook Masangu al met een schouderbreuk wegviel. Patro verliest zo in korte tijd twee spelers die regelmatig minuten maakten. Een fikse domper voor Stijnen en co.

Rais kwam vorige zomer over van Feyenoord en groeide na een aanpassingsperiode uit tot een vaste waarde. In 23 wedstrijden noteerde hij één doelpunt en één assist.

Rais dient klacht in

De speler overwoog de voorbije dagen een klacht in te dienen wegens aantasting van zijn fysieke integriteit. Patro bevestigt ondertussen aan Het Belang van Limburg dat deze stap nu officieel is gezet.


Zowel de club als Rais geven voorlopig geen verdere toelichting over de klacht die werd ingediend. Het is afwachten hoe het dossier afgehandeld zal worden.

