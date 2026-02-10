Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

Lorenz Lomme
| Reageer
Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lommel SK is volop verwikkeld in de strijd om de promotie. De Limburgse club krijgt na de derby tegen Patro Eisden van begin februari nu wel tegenvallend nieuws.

Lommel verloor het afgelopen weekend op het veld van koploper SK Beveren met 2-0. De speeldag daarvoor nam de club het op tegen Patro Eisden, in een derby die vorig jaar uit de hand liep naast het veld.

Beide teams hielden het op 1-1, na goals van Ralf Seuntjens en Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel schilderde een vrije trap schitterend over de muur om zijn ploeg een punt te schenken.

Lommel krijgt een boete

De wedstrijd krijgt echter nog een duur staartje voor Lommel, nadat fans pyrotechnisch materiaal afstaken. "Naar aanleiding van de derby tegen Patro heeft Lommel SK wederom een boete ontvangen voor het afsteken van pyro", klinkt het in een bericht op X.

"De club roept iedereen met klem op om hier direct mee te stoppen. Het schaadt de club en kost de club veel geld wat ook nuttig besteed kan worden", voegt Lommel toe.

Hoeveel de boete exact bedraagt, maakt Lommel niet bekend. De Lommelse Gazet weet ook dat er zes stadionverboden uitgedeeld werden aan vier fans die pyro wilden binnensmokkelen in het stadion en twee fans die pyro afstaken aan de bussen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Lommel SK

Meer nieuws

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
2
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
3
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
7
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
3
Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

12:45
Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

12:40
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

12:00
3
Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

11:40
8
Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

10:45
Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

11:20
3
Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

11:00
42
🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Reactie

🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis"

10:15
2
Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

10:30
3
Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

09:20
1
Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

10:00
11
Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

09:00
3
Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

08:40
Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

08:20
4
Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

08:00
Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

07:40
5
Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

07:20
24
Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

07:00
Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

06:15
Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

06:30
Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

18:45
SK Beveren op titelkoers? Dit heeft coach Marink Reedijk erover te zeggen

SK Beveren op titelkoers? Dit heeft coach Marink Reedijk erover te zeggen

22:15
"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

23:00
6
Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

22:30
Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

22:00
1
Kapitein beloften droomt van A-ploeg Standard, maar... buitenlandse clubs dringen al aan

Kapitein beloften droomt van A-ploeg Standard, maar... buitenlandse clubs dringen al aan

21:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-0 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld LordJozef LordJozef over Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden Locolabo Locolabo over Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen LordJozef LordJozef over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking Andreas2962 Andreas2962 over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende kennervb kennervb over Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen RememberLierse RememberLierse over Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug André Coenen André Coenen over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord azizi azizi over 🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved