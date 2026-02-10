Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

Lommel SK is volop verwikkeld in de strijd om de promotie. De Limburgse club krijgt na de derby tegen Patro Eisden van begin februari nu wel tegenvallend nieuws.

Lommel verloor het afgelopen weekend op het veld van koploper SK Beveren met 2-0. De speeldag daarvoor nam de club het op tegen Patro Eisden, in een derby die vorig jaar uit de hand liep naast het veld.

Beide teams hielden het op 1-1, na goals van Ralf Seuntjens en Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel schilderde een vrije trap schitterend over de muur om zijn ploeg een punt te schenken.

Lommel krijgt een boete

De wedstrijd krijgt echter nog een duur staartje voor Lommel, nadat fans pyrotechnisch materiaal afstaken. "Naar aanleiding van de derby tegen Patro heeft Lommel SK wederom een boete ontvangen voor het afsteken van pyro", klinkt het in een bericht op X.

"De club roept iedereen met klem op om hier direct mee te stoppen. Het schaadt de club en kost de club veel geld wat ook nuttig besteed kan worden", voegt Lommel toe.

Hoeveel de boete exact bedraagt, maakt Lommel niet bekend. De Lommelse Gazet weet ook dat er zes stadionverboden uitgedeeld werden aan vier fans die pyro wilden binnensmokkelen in het stadion en twee fans die pyro afstaken aan de bussen.



