SK Beveren op titelkoers? Dit heeft coach Marink Reedijk erover te zeggen

SK Beveren blijft verbazen in de Challenger Pro League. Met een stevige voorsprong aan de top en nog tien speeldagen te gaan, groeit het geloof in een historisch seizoen, al wil de trainer niet aan grootspraak doen.

SK Beveren blijft vriend en vijand verbazen in de Challenger Pro League. Met nog tien wedstrijden te gaan staat het los op kop in het klassement met 60 punten. Dat zijn er 12 meer dan KV Kortrijk, dat zelfs een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Coach Marink Reedijk weet wat er moet gebeuren. "Blijven doen wat we aan het doen zijn. Eerst iets tastbaars, historie is voor later. Pas dan zijn die statistieken een mooie herinnering. Bovenal focus houden, zo zit ik in elkaar. Bij de basics blijven, voetjes op de grond", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Reedijk wil focussen op de basics

Afgelopen weekend won Beveren met 2-0. Na een, volgens Reedijk, mindere eerste helft, liep alles geweldig in de tweede periode. Hij sprak zelfs van een "waanzinnige verandering."

"Wat een inzet en drive. We deden het met elkaar. Die togetherness is onze grote kracht. Samen hard willen werken. Plots zie je dan wel een Beveren dat goed voetbalt en mooie goals maakt."



"We houden het voor de rust op 0-0, ook al zaten we niet goed in de match. Dat is ook een sterkte. Iedereen, van titularis tot jongens die in de tribune zitten, heeft één doel. Dat is fantastisch om te zien. Zo kom je uiteindelijk tot resultaten", besluit Reedijk. De titel komt steeds dichter bij, maar dat woordt neemt de trainer nog niet in de mond...