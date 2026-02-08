Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

Jari De Busser maakt steeds meer indruk in Nederland. Het levert hem interesse op van de topclubs, maar ook misschien wel van bondscoach Rudi Garcia. Zou hij niet een heel erg geheim wapen kunnen worden voor de Rode Duivels?

In zijn laatste drie penaltyreeksen werden dertien strafschoppen op Jari De Busser genomen: zeven daarvan werden door hem gestopt, twee eindigden op het aluminium en slechts vier gingen binnen. Een bizarre statistiek.

Moet Jari De Busser mee naar het WK als penaltyspecialist?

Een echte penaltyspecialist is de Belg dus. En dat leverde vorig seizoen een historische Beker van Nederland op voor de Go Ahead Eagles – een van de mooiste sprookjes in Nederland van de laatste jaren toch ook wel meteen.

Hier en daar gaan er dan ook al stemmen op om De Busser mee te nemen met de Rode Duivels naar het WK. Niet om Thibaut Courtois van de troon te stoten, maar wel om in de knock-outfase de strafschopsessies voor zijn rekening te nemen zoals Louis van Gaal ooit deed op het WK 2014 met Tim Krul tegen Costa Rica.

Het percentage van Jari De Busser is hoger dan Thibaut Courtois

Joris Brys legde de vraag voor aan De Busser in MidMid, waarop die meteen antwoordde: “In Nederland is dat een groot ding geworden na Tim Krul, maar in België hebben we zoiets nog nooit meegemaakt. Het is en blijft een loterij.”

Lees ook... 🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid
Evert Winkelmans pikte meteen in: “Ik weet ook niet of Thibaut Courtois de man is die zoiets toelaat.” Waarop Brys: “Dan moet hij wel meer strafschoppen pakken. Zijn percentage is zeventien procent, dat is bij De Busser veel hoger.”

