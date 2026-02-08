🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

Bij Anderlecht was hij overbodig, maar bij Getafe bloeit Luis Vázquez helemaal open. De Argentijnse spits vindt opnieuw vlot de weg naar doel in Spanje.

Luis Vázquez is niet meer dezelfde speler sinds hij (op huurbasis) bij Getafe neerstreek. Overbodig bij Anderlecht, waar hij onder Besnik Hasi niet meer tot scoren kwam, heeft de Argentijnse spits in La Liga opnieuw zijn vorm teruggevonden.

Vázquez herlanceert zich in Spanje

Zondag tegen Alavés vond Vázquez opnieuw de weg naar doel. Na een goede assist nam hij de bal knap aan met rechts en werkte hij beheerst af in de korte hoek om de score te openen. Getafe won met 0-2 en klimt zo naar de tiende plaats in La Liga.

In drie wedstrijden als titularis in Spanje scoorde de Argentijn al twee keer. Een opvallend contrast met zijn laatste maanden bij Anderlecht, waar hij moeite had om het verschil te maken.

Anderlecht blijft zoeken naar aanvallende oplossingen

Ondanks het vertrek van Vázquez draait de aanval nog steeds niet, en aanwinsten zoals Bertaccini stellen teleur. De vraag dringt zich dan ook op: lag het probleem wel bij Vázquez, of eerder bij de manier waarop hij werd gebruikt?

Voorlopig is deze uitleenbeurt een succes voor de speler, die zijn glimlach én het vertrouwen van zijn coach heeft teruggevonden. Anderlecht zal deze zomer moeten beslissen of het hem een tweede kans geeft, of alsnog kiest voor een definitieve verkoop.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

LIVE: Union resoluut op zoek naar winnende treffer
17:39

17:39
LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard
17:35

17:35
Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?
16:53

16:53
1
Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club
16:45

16:45
Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord"
16:13

16:13
14
Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen
16:30

16:30
Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht
16:00

16:00
3
Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes
15:23

15:23
Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge
15:30

15:30
7
Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge
15:00

15:00
Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing
14:30

14:30
"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?
14:00

14:00
🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"
13:15

13:15
3
KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand
13:30

13:30
"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi
13:00

13:00
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom
10:19

10:19
Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"
12:30

12:30
Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"
12:00

12:00
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"
10:45

10:45
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku
11:30

11:30
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge
10:30

10:30
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"
10:00

10:00
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier
11:00

11:00
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?
09:45

09:45
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'
09:30

09:30
5
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi
09:00

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen
08:40

08:40
1
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"
08:20

08:20
3
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken
23:58

23:58
Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt
22:30

22:30
3
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"
06:30

06:30
3
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"
07:00

07:00
6
Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"
21:40

21:40
4
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege
22:49

22:49
"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)
23:00

23:00
Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League
21:56

21:56
5

