🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

Bij Anderlecht was hij overbodig, maar bij Getafe bloeit Luis Vázquez helemaal open. De Argentijnse spits vindt opnieuw vlot de weg naar doel in Spanje.

Luis Vázquez is niet meer dezelfde speler sinds hij (op huurbasis) bij Getafe neerstreek. Overbodig bij Anderlecht, waar hij onder Besnik Hasi niet meer tot scoren kwam, heeft de Argentijnse spits in La Liga opnieuw zijn vorm teruggevonden.

Vázquez herlanceert zich in Spanje

Zondag tegen Alavés vond Vázquez opnieuw de weg naar doel. Na een goede assist nam hij de bal knap aan met rechts en werkte hij beheerst af in de korte hoek om de score te openen. Getafe won met 0-2 en klimt zo naar de tiende plaats in La Liga.

Milla carreando y golazo de Luis Vázquez pic.twitter.com/MP696aDNbY — Bordalismo (@Bordalismoo) February 8, 2026

In drie wedstrijden als titularis in Spanje scoorde de Argentijn al twee keer. Een opvallend contrast met zijn laatste maanden bij Anderlecht, waar hij moeite had om het verschil te maken.

Anderlecht blijft zoeken naar aanvallende oplossingen

Ondanks het vertrek van Vázquez draait de aanval nog steeds niet, en aanwinsten zoals Bertaccini stellen teleur. De vraag dringt zich dan ook op: lag het probleem wel bij Vázquez, of eerder bij de manier waarop hij werd gebruikt?





Voorlopig is deze uitleenbeurt een succes voor de speler, die zijn glimlach én het vertrouwen van zijn coach heeft teruggevonden. Anderlecht zal deze zomer moeten beslissen of het hem een tweede kans geeft, of alsnog kiest voor een definitieve verkoop.