'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

Club Brugge moet vandaag thuis aan de bak tegen Standard. Ondertussen blijven er transfergeruchten naar buiten komen over blauw-zwart, waarbij deze keer Joel Ordoñez betrokken is.

De Ecuadoriaanse rots in de branding van Club is uitgegroeid tot een absolute sterkhouder en toonde in de Champions League meermaals dat hij zijn mannetje kan staan tegen de Europese top.

Dat gaat niet onopgemerkt voorbij in het buitenland. Zo werd onlangs Atlético Madrid nog genoemd als mogelijke bestemming voor de international.

Verder werden onder meer PSG, Chelsea, Crystal Palace, Internazionale en Liverpool al in verband gebracht met de speler, terwijl een deal met Olympique Marseille afsprong.

Ook Tottenham gelinkt aan Ordoñez

TEAMtalk schrijft nu dat Tottenham zijn oog laten vallen heeft op Ordoñez. De Londense club rekent voor volgend seizoen momenteel nog altijd op Cristian Romero, Micky van de Ven en Luka Vuskovic (uitgeleend aan Hamburg), maar blijft ook aan de langere termijn denken.



In die context wordt Ordoñez genoemd, samen met Murillo (Nottingham Forest), Antonio Silva (Benfica) en Charlie Cresswell (Toulouse). Club Brugge kan door de steeds toenemende interesse mikken op een pak miljoenen voor Ordoñez, die volgens Transfermarkt momenteel 28 miljoen euro waard is.