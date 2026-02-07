Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Zondag neemt KRC Genk het op tegen RSC Anderlecht in de Jupiler Pro League. Genk-sterkhouder Daan Heymans blikt bij de RTBF vooruit op de clash.

KRC Genk ontvangt Anderlecht zondag in de Cegeka Arena. De Limburgers staan tegenover een twijfelende recordkampioen die onlangs Besnik Hasi de laan uitstuurde.

Daan Heymans was op de vorige speeldag van goudwaarde voor Genk. De aanvaller scoorde twee goals in de 1-2-zege bij Dender en wil ook tegen Anderlecht schitteren, al verwacht hij zich niet aan een walk in the park.

Anderlecht blijft een grote naam

"Ondanks de huidige problemen blijft Anderlecht een grote naam en een sterke ploeg", zegt Heymans bij de RTBF. "Het blijft dus een topwedstrijd, ook al bevinden ze zich net als wij in een moeilijke periode."

"Het is waar dat ze momenteel minder sterk zijn en dat we zondag kansen zullen krijgen", geeft Heymans toe. "Ze hebben net van coach gewisseld en als ik had kunnen kiezen tussen het Anderlecht van Besnik Hasi en dat van Edward Still, dan zou ik dat van Hasi kiezen."

"Ik denk niet dat Hasi veel veranderd zou hebben. Ja, het liep niet, maar hij had zijn ideeën en zijn sleutelspelers", aldus Heymans.