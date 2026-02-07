Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Anderlecht trekt na de bekernederlaag tegen Antwerp naar Genk in een cruciale strijd om Play-off 1. De Brusselaars zitten zonder hoofdcoach en een nieuwe nederlaag zou zwaar aankomen. Johan Boskamp volgt het van dichtbij en spaart zijn kritiek niet.

De Rotterdammer zag weinig beterschap in de beker en maakt zich zorgen. “Besnik Hasi had al drie crisissen overleefd. Nu is hij weg, maar zoals ik Anderlecht tegen Antwerp zag voetballen donderdag... Ze kunnen Besnik maar beter al terughalen.” Volgens Boskamp zat het spel op geen enkel moment goed. “Het draaide als een drol in de beker", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Boskamp wijst niet alleen naar de trainerswissels, maar vooral naar de kern. “Als je drie trainers verslijt op zo’n korte termijn, ligt het misschien niet aan de coach, maar aan het spelersmateriaal.”

Boskamp vindt dat Anderlecht een sterke persoonlijkheid nodig heeft

De zoektocht naar een nieuwe T1 loopt intussen verder. Boskamp pleit voor een sterke persoonlijkheid. “Ik zeg niet dat Anderlecht een dictator nodig heeft, maar wel een trainer met karakter. Iemand die zich boven alles en iedereen plaatst en zegt waar het op staat.”

Grote namen lijken voorlopig niet haalbaar. Het gesprek met Thorsten Fink leverde niets op en dat verbaast Boskamp niet. “Als iemand als Fink het al niet ziet zitten... Dat zegt alles over het huidige Anderlecht. De coaches staan niet meer in de rij. Ik zou vroeger gratis gekomen zijn, zoveel uitstraling had Anderlecht.”

Eén Still is genoeg, vindt Boskamp

Andere pistes leiden naar bekende gezichten uit het verleden, zoals Maarten Martens en Mo Ouahbi. Boskamp ziet daar risico’s in. “Een jeugdploeg coachen is totaal iets anders dan een A-ploeg. Dat zou dus een risicootje zijn.” Ook over Martens heeft hij twijfels: “Ik weet niet of hij de persoonlijkheid heeft om orde op zaken te stellen.”



Tot slot valt ook de naam van Will Still, broer van interim-trainer Edward Still. Maar ook daar is Boskamp duidelijk over. “Zou Will Still een goeie kandidaat zijn? Laat zitten, joh. Als ik zijn broer na de wedstrijd bezig hoorde, dan is één Stilletje in de staf meer dan genoeg.”