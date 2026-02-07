Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast
Foto: © photonews

Lucas Biglia heeft besloten om Anderlecht per direct te verlaten. De Argentijnse ex-international, die afgelopen zomer aan boord kwam, maakte deze keuze uit loyaliteit aan Besnik Hasi, de ontslagen hoofdcoach van paars-wit.

Het vertrek van Biglia komt op een bijzonder tumultueus moment voor Anderlecht. De Brusselse club incasseerde eerder deze week het Clasico-verlies tegen Standard, het vertrek van Nilson Angulo naar Sunderland en de nederlaag tegen Antwerp in de halve finale van de Croky Cup (0-1). Het staflid wilde simpelweg niet verder werken onder een andere coach dan Hasi.

Volgens Le Soir had Biglia dit al voor ogen voordat Hasi werd ontslagen. Hij had aan bekenden laten weten dat hij zijn functie bij Anderlecht niet onder een andere hoofdtrainer wilde voortzetten. Zijn terugkeer naar Italië, waar zijn familie woont, lag dus al een tijdje in de planning.

Biglia wou in deze omstandigheden niet T1 worden

Biglia combineerde zijn werk in Brussel met veel reizen naar Italië. Daar volgde hij ook een opleidingsmodule voor zijn trainersdiploma. Die heen-en-weer-reizen werden na enkele maanden zwaar, vooral omdat hij zijn familie wilde blijven zien en zijn persoonlijke ontwikkeling als coach wilde voortzetten.

Het vertrek van Biglia heeft niets te maken met de aanstelling van Edward Still als interim-coach. Hoewel Biglia ooit zelf hoofdcoach wil worden, was hij niet van plan zijn T1-carrière te starten in een druk en kritisch clubmilieu zoals Anderlecht. Hij geeft de voorkeur aan een rustigere leeromgeving om zich verder te ontwikkelen.

Lees ook... Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi
Met Biglia weg bestaat het stafteam nu uit een duo: Edward Still en Jérémy Taravel. Samen moeten zij Anderlecht door een cruciale week loodsen. Er zijn makkelijkere opdrachten...

