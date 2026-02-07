Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO van Anderlecht, begon zijn carrière bij Club Brugge als hoofd van de jeugdscouting. Na vijf jaar maakte hij de overstap naar KAA Gent en in 2020 keerde hij terug naar de club van zijn hart, RSC Anderlecht. Maar dat liep niet zoals gepland.

Het zware werk eiste zijn tol. “Je voelt het ergens wel aankomen dat het lichaam stop zal zeggen, maar helaas voel je het te laat. Ik was twee jaar onafgebroken bezig geweest met de club: streven naar financiële stabiliteit en tegelijk sportief succes proberen te boeken. Dat is slopend", vertelt Verbeke in De Tijd.

Hij belandde in het ziekenhuis met een virale infectie en daar kwam er duidelijkheid. “Dat was een groot leermoment. Ik wist: dit laat ik nooit meer gebeuren", aldus Verbeke. Hij begon na te denken over zijn rol bij paars-wit.

Het plan van Verbeke: jong en onbekend kopen, voor veel geld verkopen

Verbeke geeft toe dat het een te grote stap was om CEO te worden. “Ik had de rol van CEO nooit mogen aanvaarden. Maar er waren goede redenen voor. De club had dringend geld nodig, en Geert Duyck wilde investeren als er een nieuw businessplan kwam. Ik had dat plan mee geschreven, waarna hij wilde dat ik het uitvoerde. Toen vond ik dat het beste voor de club", zegt hij openhartig.

Ook op sportief vlak had Verbeke grote ambities. “Anderlecht wilde volop kansen geven aan jong toptalent. Eigenlijk wilde ik herhalen wat ik had gezien bij Club Brugge: met goede scouting jonge, onbekende spelers rekruteren, hen met veel winst verkopen en zo de club weer gezond en succesvol maken. Met Vincent Kompany hadden we een uitstekende coach.”

Het personeelsverloop bij Anderlecht leverde woede en frustratie op

Toch erkent hij dat zijn aanpak te hard was. “Tuurlijk. Er zijn beslissingen waarop ik meer had moeten wegen. Ik ben ook te compromisloos geweest. Zowat 95 procent van het huidige personeel was er niet voor ik er kwam. We hebben dus ook veel mensen laten gaan. Dat heeft woede en frustratie opgeleverd. Ik sta nog altijd achter de transitie, maar ik ben er misschien te hard in geweest.”





Verbeke kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij Anderlecht. “Bij Club Brugge en KAA Gent ben ik opgeleid door Vincent Mannaert en Michel Louwagie. Dat wil zeggen: rechtdoorzee. Ik besef heel goed dat de tijden zijn veranderd. Ook ik ben veranderd. Toch vind ik dat er een stuk oldskool management mag blijven.”