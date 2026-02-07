Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

Beerschot beleefde een intense . Terwijl enkele sterkhouders vertrokken, kwamen er ook jonge spelers bij die de kern moesten versterken. Sportief directeur Murat Akin blikt terug op de afgelopen maand en geeft uitleg over de keuzes die gemaakt werden.

De Zuid-Afrikaanse aanvaller Siviwe Magidigidi, Varela en Masui kwamen naar het Kiel. “Al bij al ben ik tevreden over onze mercato. Met deze spelers haalden we jongens die zich al bewezen hebben op het hoogste niveau en die zeker een meerwaarde kunnen betekenen voor Beerschot", zegt Akin in GvA.

Een opvallend vertrek was dat van Loïc Mbe Soh naar STVV. “Het was quasi onmogelijk om hem op het Kiel te houden. Eerst en vooral wil ik Loïc bedanken voor zijn inzet, zowel op als naast het veld", stelt de sportief directeur. “Hij kreeg een aanbieding van STVV, meteen een gouden kans om zichzelf verder te ontwikkelen.”

Loïc Mbe Soh dwong zijn vertrek af door te zeggen dat hij niet meer ging spelen

Het contract van Mbe Soh bevatte een automatische verlengingsclausule bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden. “Loïc heeft duidelijk aangegeven dat hij niet meer zou spelen als hij deze winter niet zou vertrekken. Uiteindelijk zijn zowel club als speler hier goed uitgekomen", zegt Akin.

“Als hij niet vertrokken was, had hij in de tweede seizoenshelft niet meer gespeeld en was hij transfervrij vertrokken in de zomer.”



Akin begrijpt dat het vertrek van Mbe Soh fans kan frustreren. “Naar de buitenwereld toe lijkt het misschien alsof je je ambities overboord gooit door een sterkhouder en publiekslieveling te laten vertrekken, maar de realiteit is anders. Hopelijk brengt mijn uitleg wat extra duidelijkheid.”