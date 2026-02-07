Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Bij Anderlecht staat sportief directeur Olivier Renard onder zware druk. Na de pijnlijke bekernederlaag tegen Antwerp en het ontslag van Besnik Hasi is zijn positie uiterst wankel geworden.

HLN schrijft zelfs dat Renard nauwelijks wordt betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. Het bestuur spreekt van een “collectief proces”, maar feitelijk lijkt de invloed van de sportief directeur minimaal.

De fans zijn bijzonder kritisch op Renard. Zij verwijten hem dat de kern die hij samenstelde veel minder sterk blijkt dan gehoopt. De teleurstellende resultaten, vooral het gebrek aan scorend vermogen en de fragiele defensie, zetten hem onder vuur. Zijn keuzes staan voortdurend ter discussie en de roep om duidelijkheid wordt steeds luider.

Renard kwam in opspraak omdat hij eerder al betrokken was bij een discutabele beslissing rond de sportieve leiding van de ploeg. Zo werd David Hubert aangesteld als hoofdcoach voordat hij zelf sportief directeur werd.

Er moet snel duidelijkheid komen over Olivier Renard

Een van zijn eerste grote ingrepen was vervolgens Hubert te ontslaan en Besnik Hasi aan te stellen. Hoewel dat destijds logisch leek, wordt zijn rol nu kritisch bekeken, zeker na de recente resultaten.

Het bestuur van Anderlecht lijkt zich bewust van de gespannen situatie. Binnen de club heerst het gevoel dat er snel duidelijkheid moet komen over de toekomst van Renard. Zijn rol kan anders een voortdurende bron van onzekerheid en discussie blijven, zowel intern als richting supporters.





De huidige sportieve malaise versterkt zijn kwetsbare positie. De selectie scoort al meerdere wedstrijden niet, de verdediging is kwetsbaar en de integratie van nieuwkomers verloopt stroef. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de kern rust zwaar op Renard, en dat gewicht wordt hem nu aangerekend.