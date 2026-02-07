Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

Het had vorige week zomaar gekund voor Joel Ordonez, de jonge centrale verdediger van Club Brugge die al jaren droomt van de Premier League. Crystal Palace kwam met een recordbod van maar liefst 40 miljoen euro over de brug, maar Club Brugge wees het aanbod resoluut af.

Het bod van 40 miljoen kwam rechtstreeks op tafel, zonder onderhandelingen. Ter vergelijking: deze zomer werd Jashari voor 34 miljoen verkocht, maar toen was er nog ruimte om te onderhandelen. Dat toont aan hoezeer Crystal Palace in paniek was na het vertrek van Marc Guéhi naar Manchester City. De Engelse club zocht koortsachtig een vervanger voor hun kapitein en sterkhouder achterin.

Volgens Het Nieuwsblad stond Ordonez niet eens bovenaan het lijstje van Palace. De Ecuadoraan wilde bovendien zelf geen overhaaste stap maken. Stabiliteit en speelminuten zijn belangrijk met het oog op het WK in de VS, waar Ecuador in juni in de groep zit met Ivoorkust, Curaçao en Duitsland. Ordonez wil zijn ontwikkeling niet in gevaar brengen.

Joel Ordonez zal in de zomer naar de Premier League trekken

Het recordbod bevestigt echter ook de kwaliteiten van de 21-jarige verdediger. Palace zocht iemand met lengte en fysieke kracht, vooral om de luchtduels bij spelhervattingen beter te beheersen. Ordonez combineert dat met technische vaardigheden en een jonge leeftijd, waardoor zijn waarde de komende jaren waarschijnlijk alleen maar zal stijgen.

Club Brugge-trainer Ivan Leko bevestigde het belang van Ordonez onlangs nog: “Joel is een erg goeie speler. Hij is al drie jaar titularis bij Club Brugge. Hij zal op een dag in een grote competitie spelen."

"Ik hoop dat hij tot minstens het einde van het seizoen bij ons zal blijven.” Voorlopig blijft de verdediger dus in België, maar een overstap naar de Premier League lijkt slechts een kwestie van tijd.

