19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

Racing Genk hield deze winter bewust vast aan zijn koers, ondanks een tegenvallend seizoen in de competitie en een transferperiode waarin vooral werd verkocht. Al hadden ze voor Matte Smets ook nog 19 miljoen kunnen krijgen, maar weigerden ze dat. CEO Luc Hooybergs legt uit...

Het bod van 19 miljoen euro op Matte Smets werd resoluut afgewezen. “Wat versta je onder financieel gezond? Wat mij betreft is dat niet per se de rekening op het einde van het jaar. 19 miljoen is niet slecht, maar als je alles samenlegt en het belang van Matte voor de ploeg meeneemt, was het beter dat hij bleef", legt Hooybergs uit in HLN.

De club verkoos geen directe winteraankopen te doen, ondanks dat er spelers zoals Hrosovsky en Oh vertrokken. “Daar kozen we wel voor een transfer, ook omdat Aaron Bibout de stap naar de A-kern heeft kunnen zetten. De kwaliteit en competitiviteit van de kern zijn daarbij intact gebleven", aldus Hooybergs.

Matte Smets moet in de zomer meer opbrengen dan 19 miljoen

Genk wil bouwen aan stabiliteit en een lange termijn-visie. “Wij hebben het voorbije jaar veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een langetermijnstrategie en zijn bezig met het opstellen van een financieel plan voor de komende drie jaar", aldus Hooybergs. “De basis is dat je de rekeningen kan blijven betalen en het allerbelangrijkste is ons kapitaal op lange termijn te doen groeien, door bijvoorbeeld meerwaarde in de spelerskern te creëren.”

Die strategie bepaalt ook eerdere transfers. “Waarom lieten wij Tolu in de zomer gaan voor 27 miljoen? Omdat wij de inschatting maakten dat hij hier nooit meer geld zou opbrengen. Dan moet je hem laten gaan, anders blokkeert hij iemand anders die geld kan opbrengen.”



Voor Smets ziet Genk eenzelfde logica. “Je kunt correlaties trekken op basis van het profiel van een speler: zijn positie, leeftijd, zijn nationaliteit, in wat voor competitie zou hij passen, etcetera. Dat alles maakt dat wij redelijke voorspellingen kunnen doen van wat hij in de toekomst zou kunnen opbrengen", besluit Hooybergs.