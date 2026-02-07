19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2049

Racing Genk hield deze winter bewust vast aan zijn koers, ondanks een tegenvallend seizoen in de competitie en een transferperiode waarin vooral werd verkocht. Al hadden ze voor Matte Smets ook nog 19 miljoen kunnen krijgen, maar weigerden ze dat. CEO Luc Hooybergs legt uit...

Het bod van 19 miljoen euro op Matte Smets werd resoluut afgewezen. “Wat versta je onder financieel gezond? Wat mij betreft is dat niet per se de rekening op het einde van het jaar. 19 miljoen is niet slecht, maar als je alles samenlegt en het belang van Matte voor de ploeg meeneemt, was het beter dat hij bleef", legt Hooybergs uit in HLN.

De club verkoos geen directe winteraankopen te doen, ondanks dat er spelers zoals Hrosovsky en Oh vertrokken. “Daar kozen we wel voor een transfer, ook omdat Aaron Bibout de stap naar de A-kern heeft kunnen zetten. De kwaliteit en competitiviteit van de kern zijn daarbij intact gebleven", aldus Hooybergs.

Matte Smets moet in de zomer meer opbrengen dan 19 miljoen

Genk wil bouwen aan stabiliteit en een lange termijn-visie. “Wij hebben het voorbije jaar veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een langetermijnstrategie en zijn bezig met het opstellen van een financieel plan voor de komende drie jaar", aldus Hooybergs. “De basis is dat je de rekeningen kan blijven betalen en het allerbelangrijkste is ons kapitaal op lange termijn te doen groeien, door bijvoorbeeld meerwaarde in de spelerskern te creëren.”

Die strategie bepaalt ook eerdere transfers. “Waarom lieten wij Tolu in de zomer gaan voor 27 miljoen? Omdat wij de inschatting maakten dat hij hier nooit meer geld zou opbrengen. Dan moet je hem laten gaan, anders blokkeert hij iemand anders die geld kan opbrengen.”


Voor Smets ziet Genk eenzelfde logica. “Je kunt correlaties trekken op basis van het profiel van een speler: zijn positie, leeftijd, zijn nationaliteit, in wat voor competitie zou hij passen, etcetera. Dat alles maakt dat wij redelijke voorspellingen kunnen doen van wat hij in de toekomst zou kunnen opbrengen", besluit Hooybergs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Matte Smets

Meer nieuws

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

11:15
LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken? Live

LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken?

10:55
Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

11:00
4
Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

10:45
1
Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

09:30
STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn Reactie

STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn

10:10
Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

10:30
Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

10:00
Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

07:20
2
Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

09:40
1
Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

09:15
Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

09:00
1
Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

08:40
Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

08:00
Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

08:34
3
Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

08:20
Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

07:00
Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo Reactie

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

23:45
Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid" Reactie

Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

23:32
"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

06:30
1
Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

23:00
1
STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

22:39
Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

23:30
Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

22:30
1
Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

22:08
3
Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

21:40
23
Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

19:00
1
Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

21:20
Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

21:10
Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

20:40
Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

21:00
1
Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

20:00
Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

20:20
4
"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan Interview

"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan

18:40
"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

19:40
Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

superantwerp superantwerp over Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging" CringeMedia CringeMedia over Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra chezpied chezpied over Westerlo - STVV: 0-4 Dog3 Dog3 over Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug mantoch mantoch over Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen" Andreas2962 Andreas2962 over Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..." luc01 luc01 over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' RememberLierse RememberLierse over Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast Jean Janssens Jean Janssens over Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved