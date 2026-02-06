Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

Na heel wat theater op het einde van de wintermercato speelde Matteo Dams donderdag dan plots toch zijn eerste 65 minuten in de match tussen Al-Ahli, tweede in de Saoedische competitie, en Al-Hazem. Een verrassende terugkeer voor de jonge Rode Duivel.

Terwijl hij zijn plaats begon te veroveren in de Nederlandse competitie, verliet de jonge Rode Duivel Matteo Dams afgelopen winter PSV Eindhoven om naar Saoedi-Arabië en Al-Ahli te trekken. Een zuiver financiële keuze, wat hij nooit heeft verborgen. "Toen ik het voorgestelde salaris hoorde, schoot ik in de lach", erkende hij enkele maanden geleden al.

De financiële goudmijn was een sportieve kooi

Een ware financiële goudmijn, maar op sportief vlak had Matteo Dams tot gisteren slechts drie competitiewedstrijden gespeeld dit seizoen en had hij sinds eind december geen officiële wedstrijd meer afgewerkt. Slechts een jaar na zijn aankomst leek hem een vertrek in januari beloofd.

Eind vorige transferperiode had Al-Ahli de 21-jarige speler uit de A-kern geweerd, aangezien hij overbodig was en de Saoedische competitie slechts een bepaald aantal buitenlandse spelers per ploeg toelaat. De club slaagde er echter niet in de gewenste profielen aan te trekken... en Matteo Dams vond geen nieuwe bestemming.

Verrassende terugkeer van Matteo Dams bij Al-Ahli

Panathinaikos toonde interesse en ook vanuit Duitsland en Turkije was er mogelijk interesse. Zijn transfer kwam dus niet tot stand, en Matteo Dams had nog maar één optie: vechten voor zijn plaats, al leek hij niet meteen meer in de plannen voor te komen.



Nu is er echter een bocht van 180 graden genomen, want donderdag mocht de jonge Belg plots opnieuw spelen. Dams speelde de eerste 65 minuten van de wedstrijd aan de zijde van Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez en Ivan Toney. Al-Ahli, tweede in het klassement, won met 2-0.