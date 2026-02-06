Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

Norwich City leek op weg naar degradatie uit The Championship richting League One. En toen kwam Philippe Clement naar de club om de degradatie te vermijden. Al mikt de coach in de toekomst hoger. Veel hoger.

In november nam Philippe Clement over bij Norwich City toen het team amper negen punten had gepakt uit vijftien wedstrijden. En onder de Belgische coach begon het team vervolgens aan een knappe revival de voorbije maanden.

Philippe Clement wil met Norwich City op termijn naar Premier League

Met drie overwinningen op rij, waaronder tegen leider Coventry City, maakte Clement de voorbije weken heel wat indruk op vriend en vijand. En dus mag stilaan gedroomd worden van een verlengd verblijf in The Championship.

“Philippe Clement is gewoon een goede trainer”, aldus Franky Van der Elst in Frank & Franky. “Zijn ambitie is zeker en vast de Premier League. Dat is mij ook bevestigd door iemand die het zou kunnen weten, niet door hemzelf.”

Franky Van der Elst vol lof voor Philippe Clement

“Dit jaar zal erin blijven het doel zijn en dat zal uiteindelijk ook wel gaan lukken. Hij pakte toch heel wat punten, veel meer dan zijn voorganger. Het is een onwaarschijnlijk verschil met de vorige coach”, beseft de gewezen middenvelder van Club Brugge.



“Zijn parcours is indrukwekkend en het is een opstapje naar de Premier League, wat volgend seizoen het doel zal zijn van Norwich City. Als hij dit kan doortrekken ... Hij heeft het overal tot nu toe goed gedaan. Bij Genk, bij Beveren, bij Club Brugge, …”