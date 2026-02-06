Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Anderlecht zit met een nijpend probleem voor doel. Paars-wit staat intussen al drieënhalve wedstrijd droog en zoekt wanhopig naar iemand in de kern die nog een goal kan maken.

Tegen Antwerp werd dat pijnlijk duidelijk. Adriano Bertaccini kreeg een uitstekende kans, maar werkte die niet af. De spits toont veel inzet en temperament, maar mist de efficiëntie om wedstrijden te beslissen.

Angulo was de enige die beslissend was

De voorbije maanden was Nilson Angulo zowat de enige speler die geregeld beslissend kon zijn. Met zijn vertrek is er opnieuw een bron van doelpunten weggevallen. Hazard werkt en loopt zich leeg, maar vindt nauwelijks openingen en komt zelden in scoringspositie.

Ook vanop de bank komt er voorlopig geen oplossing. Winteraanwinst Sikan en Cvetkovic krijgen hun minuten, maar slagen er niet in om het verschil te maken. Van de middenvelders komt er evenmin rendement voor doel, al kan dat Nathan De Cat moeilijk verweten worden omdat hij op het veld zowat al de rest doet.

Verschaeren probeerde, al staat hij niet bekend om zijn scorevaardigheden

Edward Still probeert intussen na het ontslag van Besnik Hasi zijn eigen accenten te leggen binnen de ploeg. Maar ook onder de nieuwe coach blijft de vraag dezelfde: wie neemt het voortouw in de zestien en zorgt eindelijk weer voor doelpunten?

Het is veelzeggend dat tegen Antwerp Yari Verschaeren de gevaarlijkste man op het veld was bij paars-wit. Verschaeren kwam onder Hasi amper nog in het stuk voor en zijn contract loopt af in de zomer. In vroegere tijden had hij onder die omstandigheden zelfs de bank niet meer gehaald. Maar Verschaeren probeert toch nog... Al staat hij niet bekend om zijn scorevaardigheden.



Zonder efficiëntie dreigt het probleem snel structureel te worden. Anderlecht creëert wel momenten en halve kansen, maar zolang niemand ze afmaakt, blijft paars-wit ter plaatse trappelen in een cruciale fase van het seizoen.