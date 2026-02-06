Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zit met een nijpend probleem voor doel. Paars-wit staat intussen al drieënhalve wedstrijd droog en zoekt wanhopig naar iemand in de kern die nog een goal kan maken.

Tegen Antwerp werd dat pijnlijk duidelijk. Adriano Bertaccini kreeg een uitstekende kans, maar werkte die niet af. De spits toont veel inzet en temperament, maar mist de efficiëntie om wedstrijden te beslissen.

Angulo was de enige die beslissend was

De voorbije maanden was Nilson Angulo zowat de enige speler die geregeld beslissend kon zijn. Met zijn vertrek is er opnieuw een bron van doelpunten weggevallen. Hazard werkt en loopt zich leeg, maar vindt nauwelijks openingen en komt zelden in scoringspositie.

Ook vanop de bank komt er voorlopig geen oplossing. Winteraanwinst Sikan en Cvetkovic krijgen hun minuten, maar slagen er niet in om het verschil te maken. Van de middenvelders komt er evenmin rendement voor doel, al kan dat Nathan De Cat moeilijk verweten worden omdat hij op het veld zowat al de rest doet.

Verschaeren probeerde, al staat hij niet bekend om zijn scorevaardigheden

Edward Still probeert intussen na het ontslag van Besnik Hasi zijn eigen accenten te leggen binnen de ploeg. Maar ook onder de nieuwe coach blijft de vraag dezelfde: wie neemt het voortouw in de zestien en zorgt eindelijk weer voor doelpunten?

Het is veelzeggend dat tegen Antwerp Yari Verschaeren de gevaarlijkste man op het veld was bij paars-wit. Verschaeren kwam onder Hasi amper nog in het stuk voor en zijn contract loopt af in de zomer. In vroegere tijden had hij onder die omstandigheden zelfs de bank niet meer gehaald. Maar Verschaeren probeert toch nog... Al staat hij niet bekend om zijn scorevaardigheden.

Lees ook... Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Zonder efficiëntie dreigt het probleem snel structureel te worden. Anderlecht creëert wel momenten en halve kansen, maar zolang niemand ze afmaakt, blijft paars-wit ter plaatse trappelen in een cruciale fase van het seizoen.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Yari Verschaeren

Meer nieuws

Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

14:20
25
Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

10:48
7
Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

11:20
13
'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

15:30
Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

16:30
Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

12:40
5
Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

16:00
2
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
15
🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

15:00
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

15:45
1
Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel" Reactie

Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

06:00
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

23:40
8
Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Reactie

Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

23:14
20
Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

14:40
2
Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

14:10
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

22:29
Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

14:00
Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

13:30
1
Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

13:00
Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

12:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

11:00
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
2
FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

12:00
Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

11:00
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

09:30
5
OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

10:30
Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

10:00
Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
2
Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

07:00
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15
Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

06:30
4
Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Het spelleke Het spelleke over Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp? Stigo12 Stigo12 over Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg Joe Joe over 'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht' OH boy OH boy over Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven Nelvafrel Nelvafrel over 'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land' laszlo laszlo over Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Alaphilippe Alaphilippe over Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' Jasperd Jasperd over Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales? Het spelleke Het spelleke over Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is... Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved