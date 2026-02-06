Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

STVV zag afgelopen weekend zijn winstreeks stoppen tegen Sporting Charleroi, maar wat er na affluiten gebeurde, maakte minstens evenveel indruk als de wedstrijd zelf op Stayen.

Afgelopen weekend kwam er een einde aan de winstreeks van STVV. Het verloor de thuiswedstrijd met 0-2 van Sporting Charleroi, dat profiteerde van een rode kaart voor Arbnor Muja. Hij moest al in minuut 40 gaan douchen.

Maar het opvallendste moment kwam pas na afloop van de wedstrijd. Ondanks de nederlaag zetten de supporters zich vol achter hun ploeg en zongen ze hen luidkeels toe.

Een nederlaag die toch verbindt

"Een mooi en dankbaar gebaar", beseft ook Wouter Vrancken bij Het Belang van Limburg. "Het zegt veel over de vibe die rond de club hangt. Voor de start van het seizoen hadden we gezegd dat we voor een vonk op de tribunes wilden zorgen."

Dat is uiteindelijk goed gelukt. Stayen zit opnieuw goed vol. "Door de spelers te laten vechten voor elkaar en voor het logo. De supporters zijn vanaf de eerste wedstrijd mee op die kar gesprongen."

"Dat hebben ze zaterdag nog maar eens getoond met die staande ovatie. Die steun heeft de spelers deugd gedaan, want qua resultaat hebben ze niet gekregen wat ze verdienden", besluit de T1 van de Kanaries.