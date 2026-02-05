Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

Afgelopen zomer verliet Kazeem Olaigbe Rennes voor Trabzonspor, tegen een bedrag geschat op vijf miljoen euro. Maar de Bretoenen wachten nog steeds op hun geld. En daar is stilaan toch veel om te doen.

De afgelopen maanden heeft Trabzonspor de portemonnee opengetrokken voor verschillende oude bekenden uit het Belgische voetbal: Denis Dragus (1,70 miljoen euro), Cihan Canak (2 miljoen) en Kazeem Olaigbe (5 miljoen) hebben de Turkse club onder meer overtuigd om in hen te investeren.

Trabzonspor heeft geen haast om te betalen

Vandaag hebben de twee eerstgenoemden Trabzonspor tijdelijk verlaten om uitgeleend te worden en speeltijd op te doen. Olaigbe zou hetzelfde lot beschoren zijn, want de clubleiding heeft een akkoord gevonden voor een uitleenbeurt aan Konyaspor.

Maar meer dan deze operatie is het zijn transfer van afgelopen zomer die nog steeds voor commotie zorgt. L'Equipe meldt namelijk dat Rennes nog altijd geen enkele cent heeft ontvangen van de vijf miljoen euro die onderhandeld werd.

Rennes wordt ongeduldig: wat worden de gevolgen in zaak Olaigbe?

De onderhandelingen hadden geleid tot een transfer in verschillende schijven. De eerste betaling, geschat op 1,7 miljoen euro, had in de herfst moeten plaatsvinden. Alleen heeft Stade Rennes ondanks verschillende herinneringen nog steeds geen geld gezien.

De Bretonse bestuurders hadden het dossier misschien liever vergeten: Olaigbe was er niet in geslaagd zich als basisspeler te vestigen bij Rennes (drie basisplaatsen), terwijl de voormalige speler van Cercle Brugge aanvankelijk tot 2030 had getekend.