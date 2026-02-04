Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

De recente 6 op 6 record van RWDM Brussels is een wonder. Intern is de situatie waarin Christ Bruno en zijn groep opereren onhoudbaar, terwijl de club, in handen van Eagle Football Group, nog altijd worstelt met zware schulden.

Na een transferverbod door de licentiecommissie eind oktober wegens nog onbetaalde schulden, bevindt RWDM Brussels zich in een financieel moeilijke situatie. De Molenbeekenaars hadden zelfs bijna een puntenaftrek en deze week moeten ze opnieuw verschijnen voor de Commissie.

Na nipt de promotie vorig seizoen gemist te hebben, bevinden de bewoners van het Edmond Machtens-stadion zich deze keer in de middenmoot van de ranglijst... ondanks een recente 6 op 6 - bijna miraculeus gezien de huidige omstandigheden.

Zeer moeilijke omstandigheden voor RWDM Brussels

Achter de schermen verkeert RWDM in een precaire toestand, terwijl COO Maxime Vossen en trainer Christ Bruno, die Frédéric Frans in de loop van het seizoen heeft vervangen, samen met zijn groep het hoofd zo goed mogelijk boven water proberen te houden.

Recent is ons gemeld dat de voormalige U21-trainer van Molenbeek mogelijk alleen bij de training zou zijn gekomen, zonder staf, zonder fysiotherapeut en zonder voedingsdeskundige. Iedereen zou 'ziek' zijn geweest. Christ Bruno zou een salarisverlaging hebben aanvaard, en financiële redenen lijken het gebrek aan begeleiding rondom de 48-jarige trainer uit te leggen.

Zelfs geen maaltijden meer voor spelers RWDM?



Nog steeds onder zware schulden en niet in staat om ze af te betalen, zou RWDM Brussels, nog steeds in handen van Eagle Football Group, de spelers zelfs geen hotels of maaltijden meer kunnen bieden; zij moeten deze kosten nu zelf dragen. Sommigen beschuldigen ook van betalingsachterstanden.