Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen?

Dankzij de terugkeer van Josué Homawoo, Ibrahim Karamoko en David Bates heeft Vincent Euvrard keuze te over om de defensie van Standard samen te stellen. Statistisch gezien haalt één trio de gewenste balans van 1,5 punt per wedstrijd.

Voor het eerst in enkele weken toonde de defensie van Standard opnieuw echte stevigheid in de Clasico tegen Sporting Anderlecht, afgelopen zondag. Ondanks enkele kansen leken de Mauves nooit echt in staat om terug te keren in een wedstrijd die de Rouches goed onder controle hielden.

Ze profiteerden van de Brusselse zwaktes om de score te openen en vervolgens te verdubbelen, waardoor ze een comfortabele voorsprong opbouwden die nooit meer in gevaar kwam. Lucas Pirard stond sterk te keepen als vervanger van Matthieu Epolo, maar de prestatie rustte ook op een solide centrale verdediging en vooral op twee terugkeerfactoren: die van een driemansdefensie, die wellicht behouden blijft in de komende weken, en die van Josué Homawoo.

Josué Homawoo onmisbaar in de defensie van Standard?

De Togolese verdediger, die midden december geblesseerd uitviel, kan dit seizoen een van de beste puntengemiddeldes per wedstrijd voorleggen onder de verdedigers: gemiddeld 1,5 punt per match in de competitie. Een cijfer dat Vincent Euvrard wel vaker aanhaalt, omdat het doorgaans volstaat om voor de top zes te strijden.

Zijn terugkeer staat dan ook niet los van de sterke defensieve prestatie van Standard. Het is bovendien geen toeval dat een groot deel van de 29 tegendoelpunten dit seizoen viel in de vier wedstrijden die hij miste. Als echte controlepost brengt Homawoo stabiliteit, en zijn rentree doet de ploeg duidelijk goed.

Ter aanvulling: nog drie spelers die centraal achterin kunnen spelen halen eveneens gemiddeld 1,5 punt per wedstrijd — Ibrahim Karamoko, die tegen Anderlecht succesvol naast Ilaimaharitra werd gebruikt (een rol die hij mogelijk opnieuw krijgt bij afwezigheid van Casper Nielsen), Daan Dierckx en… David Bates, als ook zijn korte invalbeurt tegen Gent wordt meegerekend. Homawoo, Karamoko en Dierckx delen zelfs exact dezelfde balans: 24 punten in 16 wedstrijden.





Ibe Hautekiet toch nodig ondanks de cijfers?

Dat is beter dan Henry Lawrence (19 punten in 14 matchen, gemiddeld 1,36) en Ibe Hautekiet (24 punten in 19 matchen, gemiddeld 1,26 — terwijl Standard zonder hem 6 punten pakte in 4 wedstrijden, ofwel 1,5 per match). Op papier zou de sterkste centrale defensie dus bestaan uit Homawoo, Dierckx en Bates, met Karamoko op het middenveld.

Toch ontbreekt in die samenstelling een opbouwende verdediger, een profiel dat Standard dit seizoen vaak miste en dat Hautekiet doorgaans wél brengt wanneer hij speelt. Qua complementariteit lijkt het daarom logisch hem toch te blijven opstellen, ondanks een minder sterke statistische balans dan zijn concurrenten.