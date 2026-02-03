Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Manchester City kan ook in 2026 niet overtuigen. De vraag die ondertussen in Engeland wordt gesteld: moet de bestuurderskamer wachten tot Pep Guardiola zelf een beslissing neemt over zijn toekomst?

Manchester City won sinds de jaarwisseling dan wel van Newcastle United, Wolverhampton Wanderers en Galatasaray SK, maar de nederlagen bij Manchester United én op het veld van FK Bodo/Glimt deden heel veel pijn.

Ondertussen lijkt het een zekerheid dat Pep Guardiola er na dit seizoen mee zal stoppen. De Spanjaard heeft dan wel nog een contract tot medio 2027 in het Etihad Stadium, maar eigenlijk was de chemie vorig seizoen al uitgewerkt.

Waarom mag Pep Guardiola zelf beslissen over zijn toekomst bij Manchester City?

Uit respect en dankbaarheid laten The Citizens die keuze aan Guardiola zelf. In de Engelse media wordt echter de vraag openlijk gesteld: moet Manchester City de knoop niet zelf doorhakken?

Naar een mogelijke opvolger moet niet ver gezocht worden. Vincent Kompany wordt door quasi ieder toonaangevend medium naar voren geschoven als dé gedoodverfde opvolger van Guardiola.

Kan Vincent Kompany de lokroep van Manchester City negeren?



The Prince heeft een contract tot medio 2029 bij Bayern München. Maar kan hij de roep van Manchester City negeren? Wij denken alvast van niet… En de Engelse media denkt er net zo over.

