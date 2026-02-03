Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City kan ook in 2026 niet overtuigen. De vraag die ondertussen in Engeland wordt gesteld: moet de bestuurderskamer wachten tot Pep Guardiola zelf een beslissing neemt over zijn toekomst?

Manchester City won sinds de jaarwisseling dan wel van Newcastle United, Wolverhampton Wanderers en Galatasaray SK, maar de nederlagen bij Manchester United én op het veld van FK Bodo/Glimt deden heel veel pijn.

Ondertussen lijkt het een zekerheid dat Pep Guardiola er na dit seizoen mee zal stoppen. De Spanjaard heeft dan wel nog een contract tot medio 2027 in het Etihad Stadium, maar eigenlijk was de chemie vorig seizoen al uitgewerkt.

Waarom mag Pep Guardiola zelf beslissen over zijn toekomst bij Manchester City?

Uit respect en dankbaarheid laten The Citizens die keuze aan Guardiola zelf. In de Engelse media wordt echter de vraag openlijk gesteld: moet Manchester City de knoop niet zelf doorhakken?

Naar een mogelijke opvolger moet niet ver gezocht worden. Vincent Kompany wordt door quasi ieder toonaangevend medium naar voren geschoven als dé gedoodverfde opvolger van Guardiola.

Kan Vincent Kompany de lokroep van Manchester City negeren?


The Prince heeft een contract tot medio 2029 bij Bayern München. Maar kan hij de roep van Manchester City negeren? Wij denken alvast van niet… En de Engelse media denkt er net zo over.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Bayern München
Josep Guardiola i Sala
Vincent Kompany

Meer nieuws

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
3
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
1
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
1
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

20:40
1
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
4
Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

19:20
Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
6
Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

18:40
7
Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

18:20
3
Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

18:00
Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge Analyse

Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

17:15
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

16:30
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

17:40
OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

17:20
1
KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

17:00
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
3
OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

16:30
5
Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

16:15
10
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

15:45
Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

15:30
7
Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

15:15
7
Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

15:00
2
Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

14:40
2
"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

14:20
5
Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

14:00
1
STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

13:45
2
Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

13:30
12
Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
1
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
5
Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

11:40
11
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
4
OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

11:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 24
Leeds United Leeds United 0-4 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 1-1 Everton Everton
Chelsea Chelsea 3-2 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 4-1 Newcastle United Newcastle United
Aston Villa Aston Villa 0-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 3-0 Burnley Burnley

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen Jerre76 Jerre76 over Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..." Jasperd Jasperd over Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal Jerre76 Jerre76 over Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures Borak Borak over Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid' Borak Borak over Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen' mr Z mr Z over Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht? Andreas2962 Andreas2962 over Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken MaestroZokora#5 MaestroZokora#5 over Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved