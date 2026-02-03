OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder
Foto: © photonews

KVC Westerlo beleefde een bijzonder hectische wintermercato met een opvallend grote spelerswissel. Op de valreep kwam er op uitgaand vlak nog een extra naam bij, waardoor de balans helemaal compleet is.

KVC Westerlo had de drukste wintermercato van alle JPL-clubs. Dylan Ourega, Shunsuke Saito, Afonso Patrão, Naoufal Bohamdi-Kamoni, Michéé Ndembi, Enis Destan en Clinton Nsiala kwamen aan bij de club.

Tuur Rommens, Adedire Mebude, Griffin Yow, Kyan Vaesen en Antoñito Cordero verlieten de club deze winter. Daar kwam op transfer deadline day nog een extra naam bij.

Fixelles sluit drukke winter van Westerlo af

Mathias Fixelles werd de 13e wintertransfer van de Kemphanen. Hij gaat een nieuw avontuur aan bij Francs Borains in de Challenger Pro League. De middenvelder kwam in januari 2022 over van KV Kortrijk en speelde in totaal 'slechts' 64 wedstrijden voor Westerlo.

Dit seizoen kwam hij vier keer in actie, goed voor zo'n 26 minuten. De speler reageerde gelukkig op zijn eigen transfer via de officiële kanalen van Francs Borains


"Ik ben blij dat ik opnieuw dichter bij huis ben en ik heb vooral zin om weer te spelen, plezier te vinden en het vuur opnieuw aan te wakkeren. Ik kom terecht in een groep die wil voetballen en genieten. Collectief willen we zoveel mogelijk punten pakken en zo hoog mogelijk eindigen", vertelde hij.

2 reacties
Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

12:20
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

11:40
4
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
2
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
1
Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

10:45
1
OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

07:40
"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge" Opinie

09:15
"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

10:15
Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

10:30
3
Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

10:01
5
Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

09:00
3
Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

09:30
Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

08:00
1
Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

08:40
43
En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

07:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

23:45
EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

23:45
6
Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

06:30
2
Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

22:22
OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

23:33
5
OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

23:00
Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

22:42
3
Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken" Reactie

22:10
Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

23:16
OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

22:36
20
OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

22:02
30
OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

22:30
OFFICIEEL: OH Leuven shopt in eigen competitie en haalt nieuwe spits bij JPL-club

19:40
Lierse doet nu zaakjes bij... KV Mechelen en heeft jonge verdediger beet

19:58
3
OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

21:21
7
Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

20:40
17
"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

21:00
15

