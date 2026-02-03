OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

KVC Westerlo beleefde een bijzonder hectische wintermercato met een opvallend grote spelerswissel. Op de valreep kwam er op uitgaand vlak nog een extra naam bij, waardoor de balans helemaal compleet is.

KVC Westerlo had de drukste wintermercato van alle JPL-clubs. Dylan Ourega, Shunsuke Saito, Afonso Patrão, Naoufal Bohamdi-Kamoni, Michéé Ndembi, Enis Destan en Clinton Nsiala kwamen aan bij de club.

Tuur Rommens, Adedire Mebude, Griffin Yow, Kyan Vaesen en Antoñito Cordero verlieten de club deze winter. Daar kwam op transfer deadline day nog een extra naam bij.

Fixelles sluit drukke winter van Westerlo af

Mathias Fixelles werd de 13e wintertransfer van de Kemphanen. Hij gaat een nieuw avontuur aan bij Francs Borains in de Challenger Pro League. De middenvelder kwam in januari 2022 over van KV Kortrijk en speelde in totaal 'slechts' 64 wedstrijden voor Westerlo.

Dit seizoen kwam hij vier keer in actie, goed voor zo'n 26 minuten. De speler reageerde gelukkig op zijn eigen transfer via de officiële kanalen van Francs Borains.



"Ik ben blij dat ik opnieuw dichter bij huis ben en ik heb vooral zin om weer te spelen, plezier te vinden en het vuur opnieuw aan te wakkeren. Ik kom terecht in een groep die wil voetballen en genieten. Collectief willen we zoveel mogelijk punten pakken en zo hoog mogelijk eindigen", vertelde hij.