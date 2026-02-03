Opinie "Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge"

Foto: © photonews

Union is de winnaar van het afgelopen weekend. Los van de resultaten heeft ook coach David Hubert goede punten gescoord. Datzelfde kan niet echt gezegd worden van zijn collega Ivan Leko.

Die laatste deed een verrassende zet door Tzolis als valse negen in een vrije rol te laten acteren. Dan weet je als coach: als dit niet goed uitpakt, komt het als een boemerang terug. Als Tzolis inzakt en Burgess zou doordekken, dan zou er ruimte komen in de rug van de Union-verdediging om van te profiteren. Dat moet min of meer het idee geweest zijn.

Als het doordekken van de Union-verdediging tot Brugs balverlies leidt, hoeft er over het tweede deel van dat plan echter niet meer gesproken worden. Leko legde uit dat Vermant niet volledig fit was. Als er één wedstrijd was waarin Club de werkkracht van Vermant had kunnen gebruiken, dan was het deze wel. Dan was er toch maar beter gewoon gekozen voor Tresoldi, die wellicht niet vrolijk werd van het zien van de opstelling.

Enige kans Club Brugge voor invaller Tresoldi

Een speler van 1m86 erbij hebben was geen overbodige luxe tegen de gestalte van Union. Het is extra ongelukkig voor Leko: uitgerekend Tresoldi kopte de enige kans van Club tussen de palen. Misschien viel het extra op omdat het aanvallende plan van Club niet voldeed, maar de keuze die Hubert maakte in de aanvalslinie rendeerde wél.

De USG-trainer opteerde voor Promise David in de plaats van Raul Florucz. Zelf verklaarde Hubert dat hij in de één-tegen-één duels iemand wou die de bal kon bijhouden. David kon na een lange bal bij momenten nog een duel winnen en voor balvastheid zorgen. Na zijn aflegger scoorde Zorgane de 1-0, met zijn hakje zette David Zeneli alleen voor doel. Met zijn fysieke présence zorgde hij soms ook op zijn eentje voor gevaar.

Hubert wil Promise David zien bevestigen

Lees ook... 🎥 "Gefrustreerd": Ivan Leko schrikt van wat hij nooit eerder zag bij Club Brugge en hekelt 'halve cadeau'
Hubert wil wel nog bevestiging zien van zijn spits, voor wie de afwerking tegen Club zijn minpunt was. In elk geval kwam Hubert zelf goed uit de topper. Een vorm van rehabilitatie na zijn ontslag bij Anderlecht en het niet aan de praat krijgen van OHL. Als coach is het geen evidentie om je bij Union te onderscheiden, want alle lof gaat naar de structuur van de club. Na zondagavond verdient Hubert echter toch ook een pluim.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

