Nicolas Frutos op weg om sportief directeur te worden bij andere JPL-club

Charleroi kende deze winter een opvallend rustige transferperiode, maar achter de schermen wordt wel gewerkt aan een nieuwe sportieve structuur. De club wil zich beter wapenen voor de toekomst.

Daarbij is de naam van Nicolas Frutos gevallen als mogelijke versterking voor het sportieve departement. De Argentijn zou extra knowhow en ervaring moeten binnenbrengen, schrijft Het Nieuwsblad.

Momenteel houdt Mehdi Bayat het sportieve beleid nog grotendeels zelf in handen. Toch staat hij open voor versterking, zeker met iemand die het Belgische voetbal en Charleroi door en door kent.

Nicolas Frutos kan naar Charleroi

Welke rol Frutos precies zou krijgen, ligt nog niet vast. Dat kan gaan van sportief directeur tot een functie rond jeugdontwikkeling en sportieve begeleiding.

Frutos is momenteel actief bij La Louvière, waar hij mee bouwt aan het sportieve project. Die club ziet hem dan ook liever niet vertrekken, zeker na het eerdere vertrek van David Verwilghen richting Anderlecht.



Voor Charleroi zou Frutos een logische én symbolische keuze zijn. De voormalige publiekslieveling van Anderlecht heeft al een hoop ervaring opgedaan, iets waar de Carolo’s nu duidelijk naar op zoek zijn.