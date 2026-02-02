Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig'

Anderlecht kijkt rond voor een opvolger van Besnik Hasi en Thorsten Fink staat hoog op het lijstje, meldt Sacha Tavolieri. De Duitse coach past volgens de club in het gewenste profiel: ervaring in België en momenteel beschikbaar.

Fink heeft in het verleden bewezen een team snel te kunnen stabiliseren. Hij trainde onder andere STVV en Genk en kent de Pro League door en door, wat voor Anderlecht belangrijk is op dit moment.

Het ontslag van Hasi volgde op een reeks teleurstellende resultaten, waaronder het verlies in de Clasico tegen Standard. De ploeg toonde gebrek aan scherpte en organisatie, en de clubleiding achtte een koerswijziging noodzakelijk.

Anderlecht denkt aan Thorsten Fink als nieuwe coach

Fink staat bekend om zijn tactische flexibiliteit en het vermogen om jonge spelers te laten groeien, iets wat Anderlecht deze winter goed kan gebruiken na de moeilijke weken in de competitie.

De club hoopt dat een ervaren naam als bijvoorbeeld Fink ook rust kan brengen binnen de spelersgroep, die de laatste maanden zichtbaar onder druk stond.

Of de deal rondkomt, hangt af van de onderhandelingen over contractduur en staf. Anderlecht wil snel duidelijkheid, zodat de nieuwe coach meteen de voorbereiding op de komende wedstrijden kan starten en de ploeg kan herpakken richting de Playoffs.



