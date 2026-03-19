Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Jérémy Taravel dreigt voor een lastige puzzel te staan op het middenveld van RSC Anderlecht. Met het oog op de wedstrijd tegen Cercle Brugge lijken zijn opties bijzonder beperkt, al is er ook goed nieuws gekomen op donderdag.

Puzzelwerk voor Jérémy Taravel op het middenveld van RSC Anderlecht. Heel wat spelers zijn nog buiten strijd en met de komst van Cercle Brugge voor een toch wel héél belangrijke wedstrijd is dat niet meteen het ideale.

Marco Kana opnieuw present op training

De net herstelde Marco Kana opnieuw naar het middenveld doorschuiven is ook een mogelijkheid voor Taravel. Er zal druk staan op het herschikte middenveld en er moet nog een puntje gepakt worden om niet naar de andere velden te moeten kijken.

Marco Kana tekende wel present op de training woensdag. Dat was een open training in het Lotto Park, met heel wat kijklustigen - dat er geen school is voor de kinderen op een woensdagnamiddag is een mooi argument.

27 spelers aanwezig op open training

Op de training zelf tekenden 27 spelers present. Ilay Camara en Enric Llansana ontbraken, al was het enkel bij de tweede omwille van een kleine blessure. Camara van zijn kant riep familiale problemen en verplichtingen op.



Daarmee is er toch ook goed nieuws te melden voor paars-wit, al mag er tegen Cercle Brugge niet veel verkeerd lopen. In de Champions' Play-offs willen Taravel en zijn troepen er helemaal gaan staan - tegen dan heeft hij zeker genoeg tijd gehad om alles naar zijn hand te zetten.