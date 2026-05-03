'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

Krijgen we volgend seizoen een hele grote naam als coach in de Jupiler Pro League? Verschillende clubs zouden interesse hebben in Burak Yilmaz om hem als coach in huis te gaan halen. Al is de vraag hoe heet dat zal worden opgediend.

"Voortbouwend op zijn recente ervaring bij Gaziantep FK, blijft Burak Yılmaz de interesse van clubs wekken, met name in België en Frankrijk, waar hij op de shortlist van LOSC Lille staat", aldus Sacha Tavolieri in een bericht op X.

Burak Yilmaz op weg naar België?

"De 40-jarige trainer zou volgend seizoen snel weer een trainersfunctie kunnen bekleden", beseft Tavolieri. Al is de vraag natuurlijk meteen hoe heet de soep ook effectief zal gegeten worden, want het is nog niet geweten welke clubs hem op de radar zouden hebben staan.

RSC Anderlecht gaat volgend seizoen mogelijk op zoek naar een nieuwe coach onder de nieuwe Technisch Directeur, terwijl er mogelijk nog heel wat andere teams ook deze zomer een nieuwe oefenmeester zullen moeten aantrekken.

Wat gaat er met Yilmaz gebeuren?

De gewezen topspeler wil nu ook naam maken als coach. Daarmee is hij de voorbije maanden goed bezig geweest, met name in Turkije. De komende jaren wenkt mogelijk een avontuur in het buitenland. België lijkt een optie.



Veel teams in ons land kunnen een opspringplank zijn naar een mooie carrière in het buitenland. Met Philippe Clement en Pocognoli hebben we de voorbije jaren wat dat betreft ook al een aantal heel mooie voorbeelden gezien.