Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"
De titelstrijd gaat tussen Club Brugge en Union, daar bestaat geen enkele twijfel over. Toch zal niet alleen het resterende onderlinge duel over die titel beslissen. Het komt er ook op aan om in die andere matchen foutloos te blijven.

De eerstvolgende opdracht voor Union komt er vanavond reeds aan. De leider in de Jupiler Pro League krijgt maakt de verplaatsing naar Sint-Truiden. De Kanaries zitten na een 6 op 6, met zes gemaakte doelpunten in twee wedstrijden, helemaal in de schwung. Niet moeilijk dat ze staan te popelen om de Unionisten opnieuw partij te geven.

STVV verloor op de laatste speeldag van de competitie in eigen huis met 1-3 van Union en moest in de play-offs buitenshuis nipt de duimen leggen voor de Brusselaars. Aan motivatie geen gebrek dus: de affiche van zaterdagavond is een kans om revanche te nemen. STVV weet echter ook wel dat Union al heel lang niet meer verloren heeft.

Sebaoui wil lange reeks Union doorbreken

Dringend tijd dus om Union eens een nederlaag toe te dienen, vindt Ilias Sebaoui. "Ja, het zal een heel mooie uitdaging worden", zegt de smaakmaker van STVV. "Hopelijk kunnen we hun recordje kapotmaken. Daar gaan we alles aan doen." De laatste nederlaag van Union dateert ondertussen al van 30 november 2025, in de derby tegen RSCA.

Union is in België dus al negentien wedstrijden op rij in competitieverband ongeslagen. Begin er dan maar eens aan als tegenstander. Sebaoui hoopt dat hij en zijn ploegmaats over voldoende frisheid beschikken. " Hopelijk kunnen we fris voor de dag komen." Dat moet wel lukken, aangezien er deze week geen midweekvoetbal op het menu stond.

Geen sprake van vermoeidheid bij STVV

Vorige zondag won STVV nog gezwind met 1-4 op het veld van KV Mechelen. De Truienaars hadden toen pas drie dagen om te herstellen, want de donderdag voordien speelden ze nog tegen Anderlecht. De ploeg van Wouter Vrancken geeft dus geen vermoeide indruk, maar volstaat dat tegen Union?

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
LIVE: Heymans op de paal in kansarme eerste helft in Charleroi Live

18:57
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

18:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

17:30
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

16:30
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
7
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

01/05
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
4
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
30
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 20:45 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

