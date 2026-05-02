Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

De titelstrijd gaat tussen Club Brugge en Union, daar bestaat geen enkele twijfel over. Toch zal niet alleen het resterende onderlinge duel over die titel beslissen. Het komt er ook op aan om in die andere matchen foutloos te blijven.

De eerstvolgende opdracht voor Union komt er vanavond reeds aan. De leider in de Jupiler Pro League krijgt maakt de verplaatsing naar Sint-Truiden. De Kanaries zitten na een 6 op 6, met zes gemaakte doelpunten in twee wedstrijden, helemaal in de schwung. Niet moeilijk dat ze staan te popelen om de Unionisten opnieuw partij te geven.

STVV verloor op de laatste speeldag van de competitie in eigen huis met 1-3 van Union en moest in de play-offs buitenshuis nipt de duimen leggen voor de Brusselaars. Aan motivatie geen gebrek dus: de affiche van zaterdagavond is een kans om revanche te nemen. STVV weet echter ook wel dat Union al heel lang niet meer verloren heeft.

Sebaoui wil lange reeks Union doorbreken

Dringend tijd dus om Union eens een nederlaag toe te dienen, vindt Ilias Sebaoui. "Ja, het zal een heel mooie uitdaging worden", zegt de smaakmaker van STVV. "Hopelijk kunnen we hun recordje kapotmaken. Daar gaan we alles aan doen." De laatste nederlaag van Union dateert ondertussen al van 30 november 2025, in de derby tegen RSCA.

Union is in België dus al negentien wedstrijden op rij in competitieverband ongeslagen. Begin er dan maar eens aan als tegenstander. Sebaoui hoopt dat hij en zijn ploegmaats over voldoende frisheid beschikken. " Hopelijk kunnen we fris voor de dag komen." Dat moet wel lukken, aangezien er deze week geen midweekvoetbal op het menu stond.

Geen sprake van vermoeidheid bij STVV

Vorige zondag won STVV nog gezwind met 1-4 op het veld van KV Mechelen. De Truienaars hadden toen pas drie dagen om te herstellen, want de donderdag voordien speelden ze nog tegen Anderlecht. De ploeg van Wouter Vrancken geeft dus geen vermoeide indruk, maar volstaat dat tegen Union?