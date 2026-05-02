Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

KAA Gent pakte in deze Champions' Play-offs amper drie op vijftien. En het had zeker nog slechter gekund. Gelukkig staat er in doel wel een sterke Davy Roef. Die haalde al meermaals ons team van de week en lijkt klaar voor een goed seizoenseinde.

Davy Roef is alweer aan een degelijk tot puik seizoen bezig, zonder grote laagtes of blunders. Hij is de rustige vastheid die KAA Gent misschien wel nodig had in woeliger tijden en hij maakt heel erg weinig fouten.

Meermaals was hij de man van de match voor de Buffalo's en ook in ons team van de week heeft hij al meermaals kunnen plaatsnemen. Volgens gewezen Gent-man Fred Herpoel is hij dan ook de beste doelman uit onze competitie.

Davy Roef beste doelman in onze competitie?

"In onze competitie is de beste doelman - tenzij Mignolet alles speelde - Davy Roef. Wie anders?”, is Herpoel stellig in Het Nieuwsblad. De lengte doet er daarvoor volgens hem niet, want in Italië is er met Sommer ook een sterke doelman van eerder bescheiden lengte.

Toch ziet Herpoel niet meteen een opvolger van Mignolet in hem bij Club Brugge. En wat heeft Roef zelf te zeggen over zijn seizoen? "Als je zoals Scherpen van Union in drie van de vijf matchen in de play-offs geen bal op kader krijgt, is het ook iets makkelijker. Naar mijn gevoel is mijn seizoen bijna even goed als het vorige, alleen pakten we wel wat tegengoals."