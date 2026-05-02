Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
KAA Gent pakte in deze Champions' Play-offs amper drie op vijftien. En het had zeker nog slechter gekund. Gelukkig staat er in doel wel een sterke Davy Roef. Die haalde al meermaals ons team van de week en lijkt klaar voor een goed seizoenseinde.

Davy Roef is alweer aan een degelijk tot puik seizoen bezig, zonder grote laagtes of blunders. Hij is de rustige vastheid die KAA Gent misschien wel nodig had in woeliger tijden en hij maakt heel erg weinig fouten. 

Meermaals was hij de man van de match voor de Buffalo's en ook in ons team van de week heeft hij al meermaals kunnen plaatsnemen. Volgens gewezen Gent-man Fred Herpoel is hij dan ook de beste doelman uit onze competitie.

Davy Roef beste doelman in onze competitie?

"In onze competitie is de beste doelman - tenzij Mignolet alles speelde - Davy Roef. Wie anders?”, is Herpoel stellig in Het Nieuwsblad. De lengte doet er daarvoor volgens hem niet, want in Italië is er met Sommer ook een sterke doelman van eerder bescheiden lengte.

Toch ziet Herpoel niet meteen een opvolger van Mignolet in hem bij Club Brugge. En wat heeft Roef zelf te zeggen over zijn seizoen? "Als je zoals Scherpen van Union in drie van de vijf matchen in de play-offs geen bal op kader krijgt, is het ook iets makkelijker. Naar mijn gevoel is mijn seizoen bijna even goed als het vorige, alleen pakten we wel wat tegengoals."

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

