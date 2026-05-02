Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel
Axel Witsel en Girona speelden gisterenavond tegen Mallorca. Ze deden een slechte zaak in de strijd om het behoud. Het ziet er stilaan benard uit voor de Rode Duivel. Alle hens aan dek de komende weken?

Toen Axel Witsel zijn eerste minuten van het seizoen maakte bij Girona, stond de ploeg al laatste in het klassement. Samen met andere ervaren spelers als Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Portu en Cristhian Stuani hielp de Rode Duivel de groep stap voor stap uit het dal.

Maar voor ploegen die vanaf het begin van het seizoen verwikkeld zijn in de strijd tegen de degradatie is de weg omhoog steiler dan voor de rest. Na even uit de gevarenzone te zijn geklommen, nadert Girona die opnieuw gevaarlijk.

Witsel en Girona in slechte papieren

Twee jaar geleden verrassend derde in La Liga en vorig seizoen actief in de Champions League, staat de club nu zestiende. Gisteren nam het het op tegen Mallorca, dat bij de aftrap drie punten minder telde en net boven de degradatieplaatsen stond.

Axel Witsel speelde de 90 minuten, maar kon zijn ploeg niet helpen. Mallorca won met 0-1 dankzij een doelpunt net voor rust van Samu Costa en komt zo in het klassement op gelijke hoogte met de tegenstander van de avond.


Beide ploegen hebben nu 38 punten en kunnen nog voorbijgestoken worden door Alavés, dat er 36 telt. Daarachter volgen de drie degradatiekandidaten: Sevilla FC (op de rand van een historische degradatie met 34 punten), Levante (33) en het Real Oviedo van Leander Dendoncker, de rode lantaarn in Spanje met 28 punten. Er staan nog vijf speeldagen op het programma in La Liga, maar Girona heeft nu nog maar vier wedstrijden om het behoud veilig te stellen.

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"

