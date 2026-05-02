De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

Axel Witsel en Girona speelden gisterenavond tegen Mallorca. Ze deden een slechte zaak in de strijd om het behoud. Het ziet er stilaan benard uit voor de Rode Duivel. Alle hens aan dek de komende weken?

Toen Axel Witsel zijn eerste minuten van het seizoen maakte bij Girona, stond de ploeg al laatste in het klassement. Samen met andere ervaren spelers als Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Portu en Cristhian Stuani hielp de Rode Duivel de groep stap voor stap uit het dal.

Maar voor ploegen die vanaf het begin van het seizoen verwikkeld zijn in de strijd tegen de degradatie is de weg omhoog steiler dan voor de rest. Na even uit de gevarenzone te zijn geklommen, nadert Girona die opnieuw gevaarlijk.

Witsel en Girona in slechte papieren

Twee jaar geleden verrassend derde in La Liga en vorig seizoen actief in de Champions League, staat de club nu zestiende. Gisteren nam het het op tegen Mallorca, dat bij de aftrap drie punten minder telde en net boven de degradatieplaatsen stond.

Axel Witsel speelde de 90 minuten, maar kon zijn ploeg niet helpen. Mallorca won met 0-1 dankzij een doelpunt net voor rust van Samu Costa en komt zo in het klassement op gelijke hoogte met de tegenstander van de avond.



Beide ploegen hebben nu 38 punten en kunnen nog voorbijgestoken worden door Alavés, dat er 36 telt. Daarachter volgen de drie degradatiekandidaten: Sevilla FC (op de rand van een historische degradatie met 34 punten), Levante (33) en het Real Oviedo van Leander Dendoncker, de rode lantaarn in Spanje met 28 punten. Er staan nog vijf speeldagen op het programma in La Liga, maar Girona heeft nu nog maar vier wedstrijden om het behoud veilig te stellen.