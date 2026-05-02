Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

Valentine Besard heeft grootse plannen. Zo wil ze maar wat graag Miss België worden. En daarna mogelijk een gezin. Met Ruben Van Gucht, haar partner? Of hoe zit het nu eigenlijk echt tussen beiden?

Ruben Van Gucht is de laatste weken en maanden alweer veel in het nieuws gekomen. Er waren de geruchten over een scheiding met zijn Kroatische vrouw Blanka Vlasic, er is de zwangerschap van Charlotte Van Looy en dan zijn er nog de andere vriendinnen in zijn entourage.

Komt er een kind tussen Valentine Besard en Ruben Van Gucht?

Het is in ieder geval niet makkelijk om volgen: Van Gucht heeft een kind in Kroatië bij Vlasic en nu is dus ook Van Looy zwanger. "Ik vind dat meisje van 20 wel heel jong om in zo’n carrousel betrokken te worden”, was Herman Brusselmans streng.

“Ruben steunt me volledig bij dit avontuur”, aldus Besard over Miss België. En over een gezin? “Toen ik zei dat ik ooit mama wil worden, klonk het dat hij met mij nog wél een gezin wil”, was ze daarover duidelijk in Het Nieuwsblad.

Hoe zit het nu tussen Ruben Van Gucht en Valentine Besard?

Of toch niet helemaal? Ondertussen zijn er namelijk opnieuw andere interviews gegeven waaruit blijkt dat alles toch niet zo duidelijk is. “Hoe het momenteel tussen Ruben Van Gucht en mij zit? Ik moet je teleurstellen.”



“Ik weet het zelf eigenlijk niet. Maar ik ben daar oké mee. Ik ben twintig en wil vooral genieten van het leven”, aldus Besard nu in HUMO. “We plakken geen stempel op wat we hebben. Ik weet dat het onduidelijk is.” De komende weken en maanden zal het nog vaak over de zaak gaan. Dat heeft iedereen ondertussen ook al door. Het is dan ook nog maar de vraag hoe Van Gucht er zelf mee om zal gaan. De presentator heeft ondertussen ook geen exclusiviteitscontract meer met de VRT, maar zal een Tour-magazine maken voor de VTM komende zomer.