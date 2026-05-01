'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'
Club Brugge zal de komende zomer opnieuw de transfermarkt optrekken. Dies Janse werd al gelinkt aan blauw-zwart, maar vanuit Nederland wordt die transfer nu van tafel geveegd.

Dies Janse (20) wordt door Ajax tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FC Groningen. In Friesland doet de jonge verdediger het goed. Hij is er een basisspeler en kon er al een pak speelminuten vergaren. Ook aanvallend deed hij zijn duit al in het zakje met twee goals en twee assists.

Ook Club Brugge ziet dat Janse zich uitstekend ontwikkelt bij Groningen. Bovendien heeft hij als linkerpoot een zeer interessant profiel. Janse heeft nog een contract tot midden 2029 bij Ajax, maar de speler zou naar een andere club willen.

Verweij veegt transfer Dies Janse van tafel

Janse zou willen spelen voor de hoofdmacht van Ajax, maar de Ajacieden kunnen hem dat niet garanderen. Club Brugge zou een interessante optie kunnen zijn voor de speler, zeker omdat de Bruggelingen Joel Ordóñez waarschijnlijk zien vertrekken. Ajax wil naar verluidt acht miljoen euro vangen. Clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) denkt echter dat er niets van aan is.

"De speler weet van niks. De club weet van niks. Dus Ajax weet van niks", vertelt hij in de De Telegraaf-podcast Kick-off. "Club Brugge ook. Ik ben er samen met collega's even achteraan gegaan. Dat is op dit moment echt een broodjeaapverhaal. Daar is geen sprake van."


"Ik denk dat Ajax in Dies Janse gewoon de opvolger van Youri Baas ziet. Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen. Die jongen heeft een uitstekend seizoen bij FC Groningen gehad en is speler van Jong Oranje. Dus waarom zou je zo'n speler nu verkopen?"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

