'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

Club Brugge zal de komende zomer opnieuw de transfermarkt optrekken. Dies Janse werd al gelinkt aan blauw-zwart, maar vanuit Nederland wordt die transfer nu van tafel geveegd.

Dies Janse (20) wordt door Ajax tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FC Groningen. In Friesland doet de jonge verdediger het goed. Hij is er een basisspeler en kon er al een pak speelminuten vergaren. Ook aanvallend deed hij zijn duit al in het zakje met twee goals en twee assists.

Ook Club Brugge ziet dat Janse zich uitstekend ontwikkelt bij Groningen. Bovendien heeft hij als linkerpoot een zeer interessant profiel. Janse heeft nog een contract tot midden 2029 bij Ajax, maar de speler zou naar een andere club willen.

Verweij veegt transfer Dies Janse van tafel

Janse zou willen spelen voor de hoofdmacht van Ajax, maar de Ajacieden kunnen hem dat niet garanderen. Club Brugge zou een interessante optie kunnen zijn voor de speler, zeker omdat de Bruggelingen Joel Ordóñez waarschijnlijk zien vertrekken. Ajax wil naar verluidt acht miljoen euro vangen. Clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) denkt echter dat er niets van aan is.

"De speler weet van niks. De club weet van niks. Dus Ajax weet van niks", vertelt hij in de De Telegraaf-podcast Kick-off. "Club Brugge ook. Ik ben er samen met collega's even achteraan gegaan. Dat is op dit moment echt een broodjeaapverhaal. Daar is geen sprake van."



"Ik denk dat Ajax in Dies Janse gewoon de opvolger van Youri Baas ziet. Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen. Die jongen heeft een uitstekend seizoen bij FC Groningen gehad en is speler van Jong Oranje. Dus waarom zou je zo'n speler nu verkopen?"