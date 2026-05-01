Aernout Van Lindt
Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld
Nog vijf speeldagen en dan weten we wie kampioen wordt in ons land. Union SG staat op kop, Club Brugge hijgt in de nek en ook STVV is mathematisch gezien nog niet kansloos. Uw mening werd gevraagd en de meningen zijn meer dan ooit verdeeld.

We zijn halfweg de Champions' Play-offs en mathematisch gezien kunnen er nog steeds drie ploegen kampioen worden. De drie anderen mogen hun laatste dromen - als die er al waren - definitief opbergen. Maar wie zal het gaan halen? 

De spanning is te snijden en zelfs de analisten lijken het ondertussen met moeite nog te weten of nog een mening te durven hebben. "Ik heb het gevoel dat Union SG het iets moeilijker heeft tegen de nummers 4, 5 en 6 en dat dat het verschil kan maken", aldus Steven Defour eerder al - al schoof hij nog altijd Union SG naar voren als mogelijke titelwinnaar.

De meningen van de analisten lopen bijzonder hard uit elkaar

Ook Tuur Dierckx en Filip Joos lieten zich onder meer uit over de zaak en hun meningen waren ook duidelijk in de onduidelijkheid: het zal nipt worden, dat lijkt iedereen nu al te beseffen. Temeer Anderlecht, KAA Gent en KV Mechelen niet veel weerwerk bieden - al speelde Gent wel gelijk bij Union SG.

Olivier Deschacht liet zich dan weer uit over de zaak in Ongefilterd: "Club Brugge heeft voor mij de punten op de i gezet. Ik ben positief over Club Brugge, zeker de laatste weken. Ik ben echt wel onder de indruk en ik denk dat ze kampioen kunnen spelen."

Olivier Deschacht meer onder de indruk van Club Brugge dan van Union SG

"Ik ben niet meer onder de indruk van wat Union SG voorin laat zien en dat doe ik wel voor wat Club Brugge vooraan laat zien. Ik vond ze heel goed spelen tegen KAA Gent. Na vijf minuten had ik al door dat ze gingen winnen."

Lees ook... David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

"Ze hebben echt goed gespeeld en iedereen raakt op het juiste moment in vorm. Dat Union SG de bekerfinale nog moet spelen vlak voor de match tegen Club Brugge, is en blijft voor mij competitievervalsing. Dat is een voordeel voor Club Brugge."

"Het gaat omhoog qua vormpeil bij Club Brugge. Ze gaan het volgens mij echt wel gaan halen", aldus Deschacht. "Ze hebben het moeilijkste al gehad: uitwedstrijden bij STVV en Union SG." Tot speeldag drie en zelfs voor de play-offs was Club Brugge steevast de favoriet.

Union SG of Club Brugge de favoriet?

In alle polls die we de voorbije weken deden, kwamen ze altijd met meer dan 50 procent van de stemmen uit als favoriet, terwijl Union SG het moest doen met gemiddeld 35 procent van de stemmen. Tot het plots draaide na speeldag 3 en de winst van Union SG tegen Club Brugge. Toen was Union SG plots favoriet.

In de laatste poll die we lanceerden voor onze lezers zat het dichter dan ooit bij elkaar. Club Brugge heeft momenteel 56 procent van de stemmen achter zijn naam gekregen, Union moet het met 44 procent stellen. En wat als het na dit weekend weer allemaal wijzigt?

Wie pakt de titel?

46%
54%
0%
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

