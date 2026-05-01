Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."
RSC Anderlecht ontvangt zondag Club Brugge. Voor dat duel moest er Jérémy Taravel iets van het hart over onder meer Union-speler Christian Burgess.

Anderlecht moet zich na twee opeenvolgende nederlagen volop focussen op de vierde plaats en de bekerfinale. Tegen Club Brugge kan het een nieuwe stap zetten om dat eerste doel te bereiken. Bij een misstap dreigt RSCA voorbijgestoken te worden door KAA Gent. Dat komt zondagmiddag in actie bij KV Mechelen.

Op de vorige speeldag verloor Anderlecht thuis van Union. De uitsluiting van Killian Sardella was een sleutelmoment. "Ik heb de beelden nog eens herbekeken. Die rode kaart was zeer streng", vertelt Taravel aan Het Nieuwsblad.

"De scheidsrechter had het eigenlijk geregeld met een gele kaart voor beiden en dat volstond, toch? Het was geen agressieve match, de ref had de partij onder controle... Dat soort bewegingen komt vaker voor in zo’n duel."

Volgens Taraval mag Christian Burgess zich wel heel veel permitteren. "Bovendien duwt Burgess nog een speler omver en dat blijft onbestraft. Dat irriteert me dan wel. Maar goed, we zijn het gewoon dat Burgess met alles wegkomt", klinkt het.


Anderlecht kan tegen Club opnieuw rekenen op Nathan De Cat. "Klopt, maar we moeten die jongen ook niet te veel druk opleggen. Het is aan ons om zijn situatie goed te managen na zijn blessure", vertelt Taravel daarover.

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

