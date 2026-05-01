Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

RSC Anderlecht ontvangt zondag Club Brugge. Voor dat duel moest er Jérémy Taravel iets van het hart over onder meer Union-speler Christian Burgess.

Anderlecht moet zich na twee opeenvolgende nederlagen volop focussen op de vierde plaats en de bekerfinale. Tegen Club Brugge kan het een nieuwe stap zetten om dat eerste doel te bereiken. Bij een misstap dreigt RSCA voorbijgestoken te worden door KAA Gent. Dat komt zondagmiddag in actie bij KV Mechelen.

Burgess komt met alles weg, vindt Taravel

Op de vorige speeldag verloor Anderlecht thuis van Union. De uitsluiting van Killian Sardella was een sleutelmoment. "Ik heb de beelden nog eens herbekeken. Die rode kaart was zeer streng", vertelt Taravel aan Het Nieuwsblad.

"De scheidsrechter had het eigenlijk geregeld met een gele kaart voor beiden en dat volstond, toch? Het was geen agressieve match, de ref had de partij onder controle... Dat soort bewegingen komt vaker voor in zo’n duel."

Volgens Taraval mag Christian Burgess zich wel heel veel permitteren. "Bovendien duwt Burgess nog een speler omver en dat blijft onbestraft. Dat irriteert me dan wel. Maar goed, we zijn het gewoon dat Burgess met alles wegkomt", klinkt het.



Anderlecht kan tegen Club opnieuw rekenen op Nathan De Cat. "Klopt, maar we moeten die jongen ook niet te veel druk opleggen. Het is aan ons om zijn situatie goed te managen na zijn blessure", vertelt Taravel daarover.