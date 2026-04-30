Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot staat in de finale van de Promotion Play-offs. Die beginnen dit weekend met een uitwedstrijd op Lommel. Volgende week volgt dan de thuismatch in het Olympisch Stadion en dan mag ook Tribune 4 opnieuw geopend worden.

Heropening van Tribune 4

Beerschot heeft goed nieuws voor zijn supporters. Na overleg met de Stad Antwerpen mag het voor de finale van de Promotion Play-offs Tribune 4 open. Samen met Tribune 2 was die al een hele tijd gesloten, uit veiligheidsoverwegingen.

Er waren immers te weinig stewards, waardoor de veilige opening van Tribune 2 en 4 niet mogelijk was. Met de heropening hoopt de club om tegen Lommel een onvergetelijke avond te bezorgen aan de supporters.

Stadion paars kleuren

“De club hoopt op een uitverkocht Olympisch stadion dat van begin tot einde paars kleurt. De steun van de dertiende man is zoals altijd van onschatbare waarde voor het team”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Dit seizoen speelde Beerschot op het Kiel voor gemiddeld 4.196 supporters per wedstrijd. Een cijfer dat ook de voorbije jaren telkens gehaald werd. Het Olympisch Stadion heeft een totale capaciteit van 12.771 plaatsen.

Beerschot doet een oproep naar de fans om massaal in het paars af te zakken voor deze match. “Samen willen we zorgen voor een unieke sfeer die tegenstanders doet daveren en onze spelers naar een hoger niveau tilt”, staat er te lezen.



Korting op kledij

En de club gaat daarvoor een stapje verder. Tussen 16u45 en 18u45 worden alle artikelen van Nova verkocht met een korting van 50 procent. Een wedstrijdshirt kost zo slecht 42,50 euro, zo laat de club nog weten.

De heropening van Tribune 4 gebeurt in nauw overleg met de stad. “Na afloop van de wedstrijd zal er een evaluatie volgen om te beoordelen of alles op een correcte en veilige manier is verlopen”, gaat men verder.

800 fans naar Lommel

Er volgt dan ook nog een stevige oproep, zeker na de incidenten tegen Patro Eisden in de beslissende wedstrijd van de halve finale. “Zowel de club als zijn supporters hebben er dan ook alle baat bij om deze avond in een positieve en respectvolle sfeer te laten plaatsvinden. Beerschot rekent op ieders verantwoordelijkheidszin en vraagt uitdrukkelijk om geen ongeoorloofde handelingen te stellen”, besluit men.

Zaterdag volgt echter eerst nog de wedstrijd op bezoek bij Lommel. Daar mogen 800 fans van Beerschot aanwezig zijn. Dat gebeurde na overleg, want eigenlijk wou Lommel maar 400 supporters in het bezoekersvak.