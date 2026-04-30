Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

RSC Anderlecht heeft nog zes wedstrijden op de agenda dit jaar. Vijf in de Champions' Play-offs en uiteraard ook nog de finale van de Croky Cup tegen Union SG. Met Nathan De Cat, maar ook César Huerta zou dit seizoen nog op het veld staan.

Foto van op training

Dat Nathan De Cat weer speelklaar is bij RSC Anderlecht had de club eigenlijk geheim willen houden. Het nieuws lekte echter vroegtijdig uit, door een onschuldige foto die Tristan Degreef vorige week postte.

Daarop was echter te zien dat Nathan De Cat al opnieuw meetrainde met RSC Anderlecht. Hij stond mooi in beeld, met een trainingshesje aan. Dat nieuws had paars-wit graag nog wat achtergehouden, maar het liep dus anders.

De Cat weer in de selectie

Vandaag maakte Jérémy Taravel bekend op zijn persconferentie dat Nathan De Cat in de wedstrijdselectie voor het duel tegen Club Brugge van dit weekend zit. De bedoeling is wedstrijdminuten pakken, met het oog op de bekerfinale.

Die wordt binnen twee weken afgewerkt en is het grote doel van RSC Anderlecht nog. Het gaat om de prijs op zich, maar ook om het Europese ticket dat daaraan verbonden is. Anderlecht kan de opsteker van een prijs te pakken maar al te goed gebruiken.

Ook César Huerta op komst

En Taravel had nog goed nieuws uit de ziekenboeg van RSC Anderlecht. Ook César Huerta traint opnieuw mee met de spelersgroep. De bedoeling is dat ook hij dit seizoen nog de nodige speelminuten zal pakken.



De Mexicaan werd twee keer geopereerd voor pubalgie. “We bekijken nu van dag tot dag hoe hij op die trainingsarbeid reageert, maar het is zeker de bedoeling dat hij dit seizoen nog in actie komt voor ons”, vertelt Taravel, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

En Huerta heeft nog een extra doel voor ogen. “Hij wil ook die minuten maken met het oog op het WK met Mexico”, aldus Taravel. Mexico speelt op het WK tegen Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië in groep A.

Huerta speelde dit seizoen slechts 639 minuten voor RSC Anderlecht, verdeeld over in het totaal 12 wedstrijden over alle competities heen. Daarin was de Mexicaan goed voor twee doelpunten: eentje in de competitie en eentje in de beker.