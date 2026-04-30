Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is opnieuw gespot tijdens zijn revalidatie, dit keer op het trainingscomplex in Tubeke. De spits, die al geruime tijd kampt met blessureleed, lijkt vastberaden om tijdig fit te raken voor het komende wereldkampioenschap.

Schieten op doel in Tubeke

Het Nieuwsblad kreeg van een lezer beelden waarop een opvallend positieve Lukaku, die meermaals op doel schiet en daarbij zelfs een brede glimlach niet kan onderdrukken te zien is. Het contrast met een week eerder kon nauwelijks groter zijn.

Lukaku was toen aan het trainen in Antwerpen, maar hield het al snel voor bekeken. Big Rom verdween met een pijnlijke grimas van het oefenveld. Er werd toen zelfs even gevreesd voor een nieuwe blessure, omdat hij naar zijn onderbeen greep, maar dat blijkt niet aan de orde.

Boete van Napoli

Lukaku werkt aan zijn herstel bij de praktijk van Lieven Maesschalck. Tijdens de interlandbreak meldde hij zich bij de Rode Duivels, maar spelen was geen optie. Onze landgenoot verkoos zijn revalidatie in België verder te zetten.

Zijn club Napoli reageerde aanvankelijk scherp op zijn keuze om buiten Italië te herstellen. Zowel de clubleiding als de coach lieten zich kritisch uit over de afwezigheid van hun spits. Toch lijken de plooien intussen enigszins gladgestreken.

Lukaku keerde even terug naar Italië, waar volgens lokale berichten een boete werd opgelegd. Tegelijk kreeg hij wel opnieuw toestemming om zijn revalidatie in België voort te zetten. Dat deed hij meestal op de velden van Royal Antwerp FC.





Optimisme

De recente trainingsbeelden in Tubeke brengen echter opnieuw optimisme. Lukaku lijkt vooruitgang te boeken en kan opnieuw intensiever trainen, inclusief afwerkingen op doel. Met nog zes weken te gaan voor het WK, groeit de hoop dat hij zijn topvorm tijdig kan terugvinden en een belangrijke rol kan spelen voor de Rode Duivels.

Of Lukaku voor het einde van het seizoen nog minuten zal maken bij Napoli, blijft onzeker. De relatie met coach Antonio Conte lijkt alvast bekoeld. Conte liet zich recent nog teleurgesteld uit over het gebrek aan communicatie met zijn spits.