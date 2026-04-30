OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

De boeken zijn andermaal dicht voor Scott Parker. De ex-coach van Club Brugge is ontslagen door Burnley. Hij bekoopt zo de slechte resultaten voor de club dit seizoen in de Premier League. Zijn team gaat op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen in The Championship.

"Scott Parker heeft in onderling overleg zijn functie als hoofdtrainer van Burnley Football Club neergelegd. Na de bevestiging van de degradatie van de club uit de Premier League vorige week, hebben Parker en het bestuur overlegd en in onderling overleg besloten dat zijn tijd bij Turf Moor ten einde komt."

"Tijdens zijn periode bij Turf Moor leidde Parker de Clarets naar een recordseizoen in de campagne van 2024/25, waarbij Burnley promotie van de Championship naar de Premier League afdwong met een ongeslagen reeks van 33 wedstrijden en maar liefst 30 clean sheets."

Burnley gaat op zoek naar nieuwe coach voor seizoen 2026-2027

"De club wil Scott hartelijk bedanken voor zijn professionaliteit, toewijding en bijdrage. Hij vertrekt met het respect en de dankbaarheid van iedereen die verbonden is aan Burnley Football Club", aldus Burnley in een statement op de webstek van The Clarets.

Scott Parker has left his position as Head Coach of Burnley Football Club by mutual consent. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 30, 2026

"Mike Jackson, ondersteund door de bestaande staf, neemt de leiding over de resterende vier Premier League-wedstrijden van de Clarets, te beginnen met de uitwedstrijd van vrijdag tegen Leeds United. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe permanente hoofdtrainer voor het seizoen 2026/27 is gestart."



Daarmee is dus duidelijk geworden dat de voorlaatste plaats en bijhorende degradatie voor Burnley de coach wordt aangewreven. Volgend seizoen zal het team proberen om opnieuw te promoveren naar de Premier League.

Toen het team enkele jaren geleden met Vincent Kompany degradeerde naar tweede klasse, kreeg diezelfde Vince The Prince de kans om aan te blijven - al vertrok hij daarna naar Bayern München. Zoveel geduld hebben ze dus niet met Scott Parker. Een nieuwe domper voor hem, want in het verleden werd hij ook al eens na 67 dagen ontslagen als coach van Club Brugge.