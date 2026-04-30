WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Het is nog altijd onduidelijk of de nationale ploeg van Iran naar de VS zal afreizen om deel te nemen aan het WK, ook al wordt de timing steeds krapper om een eventuele vervanger te kiezen. Maar een incident aan de rand van het FIFA-congres stemt alvast tot pessimisme.

Zal Iran het tijdens het WK 2026 opnemen tegen België? Die vraag blijft nog altijd open, nu de aftrap van het toernooi minder dan anderhalve maand verwijderd is. Hoewel de VS onlangs nogmaals bevestigden, bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio vanuit het Witte Huis, dat Iran welkom is tijdens het toernooi, blijft het onduidelijk of de Iraanse bond effectief naar de Verenigde Staten zal willen afreizen.

Een recent incident met de Iraanse delegatie zou alvast kunnen aangeven welke spanningen er in Noord-Amerika kunnen opduiken. Terwijl het FIFA-congres deze week van start gaat in Vancouver (Canada), heeft de Iraanse delegatie het land verlaten en haar deelname geannuleerd.

Iran annuleert deelname aan FIFA-congres

De voorzitter en de secretaris-generaal van de Iraanse voetbalbond zijn "met de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Turkije teruggekeerd wegens ongepast gedrag van immigratieagenten (...) en een belediging aan het adres van een van de meest eervolle onderdelen van de Iraanse strijdkrachten", zo meldde hun organisatie in een persbericht, geciteerd door een Iraans persagentschap.

De vraag is over welk onderdeel het precies gaat. Canada heeft, net als de VS, de Revolutionaire Garde (het legeronderdeel van de Islamitische Republiek Iran) op de lijst van terreurorganisaties geplaatst. Daardoor mogen Iraanse militairen het Canadese grondgebied niet betreden, en ook het Amerikaanse niet.

Canada roert zich: "Niet welkom"

Dat was overigens een van de duidelijke voorwaarden die Marco Rubio en de VS naar voren schoven: de spelers en de officiële delegatie van Iran zouden naar het WK kunnen afreizen, maar hun entourage - die mogelijk banden heeft met de Revolutionaire Garde - zou geweerd worden. Dit incident is dus geen gunstig voorteken.





De Iraanse bond laat in haar communiqué weten dat er na het incident contact is geweest met FIFA-verantwoordelijken, die "hun diepe spijt" zouden hebben uitgedrukt. “Vanwege privacyregels kunnen we geen commentaar geven op individuele gevallen, maar de regering is duidelijk en consequent geweest: functionarissen van de Revolutionaire Garde krijgen geen toegang tot Canada. Zij hebben geen plaats in ons land”, klinkt het volgens Het Nieuwsblad in een verklaring van het kabinet van Lena Diab, de Canadese minister van Immigratie.