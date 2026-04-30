Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

La Louvière speelde een knap eerste seizoen in de Jupiler Pro League. Daar zitten de verdiensten van trainer Frédéric Taquin ongetwijfeld voor wat tussen. Al is het maar de vraag of hij volgend seizoen nog coach zal zijn van de ploeg.

Slechts twee clubs voor Taquin

La Louvière is eigenlijk nog maar de tweede ploeg waar Taquin sinds 2010 aan de slag is. Hij begon zijn trainersloopbaan bij RC Villers en hield die functie tot hij in 2017 naar La Louvière verkaste.

Vorig jaar dwong hij de promotie naar de Jupiler Pro League af. De ploeg begon sterk aan het seizoen en zorgde voor enkele stunts, maar raakte toch verzeild in de Relegation Play-offs.

Door de ruime achterstand van Dender was al snel duidelijk dat een verlengd verblijf op het hoogste niveau een feit was. En dat mag je zeker voor een groot deel toeschrijven aan de verdiensten van de trainer.

Al genoemd na ontslag van Rik De Mil

Nu het seizoen op zijn einde loopt wordt de naam van Taquin genoemd bij Sporting Charleroi, als opvolger van de ontslagen Hans Cornelis. En dat is niet voor het eerst. Ook toen Rik De Mil richting KAA Gent trok werd Taquin al genoemd.

Maar voorzitter Bayat wilde geen coup plegen, zoals Club Brugge en KAA Gent deden. Lange tijd zag het er naar uit dat Cornelis ook volgend seizoen aan boord zou blijven, maar een heel slechte reeks deed Charleroi anders beslissen.





En ook nu valt de naam van Taquin weer bij de Carolo’s, maar Taquin in voorzichtig. “Het is natuurlijk flatterend voor mij om te zien dat sommigen aan mij denken”, vertelt hij aan de Waalse krant La Dernière Heure.

Erkenning

Hij ziet het als een soort erkenning voor zijn werk. “Die aandacht trekken is ook een vorm van succes. Het geeft me vertrouwen voor de toekomst. Nu weet men wie Frédéric Taquin is en dat is fijn.”

Toch lijkt hij niet meteen te willen toehappen. De kans dat hij nog eens voor bijna tien jaar bij dezelfde club aan de slag zal blijven is in het huidige voetbalwereldje zo goed als onmogelijk. En dat beseft hij ook.

Champions’ Play-offs

Hoe dan ook wil hij het allerhoogste nastreven en dat wil hij gerust verder doen bij La Louvière. “Als RAAL me zegt dat we mikken op Play-offs 1, dan ga ik daar ook voor”, vertelt hij met een brede glimlach.

“Na erin geslaagd te zijn de Pro League te bereiken, wil ik me daar nu vestigen. Ik wil gewoon blijven vooruitgaan en een competitief team hebben dat me in staat stelt dat te doen. Hoe meer kwaliteit je ter beschikking hebt, hoe meer je als coach andere dingen kunt uitproberen. Zo zie ik mijn toekomst voorlopig”, besluit hij.