Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Manuel Gonzalez
Het avontuur van Edward Still als coach van Watford FC lijkt al geschreven. De Engelse club is van plan om na het seizoen afscheid te nemen van onze landgenoot.

Edward Still is sinds februari aan de slag bij Watford FC. De 35-jarige Waals Brabander dropte destijds een bommetje in het Lotto Park door zijn transfer naar Engeland aan te kondigen. 

RSC Anderlecht had net Besnik Hasi ontslagen én Still aangeduid als zijn (tijdelijke) opvolger. Zonder uit te wijden: Still stapte op de Eurostar en zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2028 bij Watford.

De Engelse media weten dat Still dat contract niét zal uitdienen. Meer zelfs: de clubleiding van Watford heeft al beslist dat Still volgend seizoen niet langer de coach is van The Hornets.

Watford haalde Still met één doelstelling: de play-offs om promotie naar de Premier League halen. In realiteit slaagde onze landgenoot er nooit in om het Watford-wagonnetje te laten aansluiten bij de subtop.

Amper drie overwinningen in veertien wedstrijden

Met amper drie overwinningen in veertien wedstrijden én recentelijk zeven wedstrijden zonder driepunter is Watford teruggezakt naar een zestiende plaats. De kloof met de degradatieplaatsen is ondertussen kleiner dan het gat met de play-offplaatsen.

Watford bevestigt in dit geval de kwalijke reputatie een trainerskerkhof te zijn. Still was de derde coach van dit seizoen voor The Hornets. Hoeveel zullen er volgend seizoen passeren? 

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

20:40
José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

20:20
Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

19:40
Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

19:20
Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

19:00
Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

18:40
Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

18:20
🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

18:00
2
Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

17:40
6
Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

17:20
1
Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

17:00
Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

16:30
2
KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

16:00
Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

15:30
Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

15:15
Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

15:00
Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

14:40
1
Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

14:25
Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

14:00
11
Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

13:30
10
Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

13:15
CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

13:00
13
Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

12:40
1
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
2
Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
1
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

11:00
1
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
2
"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

10:15
6
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
2
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
2
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

09:30
6
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
2
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00

The Championship

 Speeldag 40
Middlesbrough Middlesbrough 1-2 Millwall Millwall
Leicester City Leicester City 2-2 Preston North End Preston North End
Norwich City Norwich City 1-1 Portsmouth Portsmouth
Stoke City Stoke City 2-0 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 3-3 Swansea Swansea
Birmingham City Birmingham City 0-1 Blackburn Blackburn
West Bromwich West Bromwich 2-2 Wrexham Wrexham
QPR QPR 2-1 Watford Watford
Oxford Utd Oxford Utd 1-1 Hull City Hull City
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-2 Bristol City Bristol City
Coventry City Coventry City 3-2 Derby County Derby County
Southampton Southampton 2-2 Ipswich Town Ipswich Town

