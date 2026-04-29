Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Het avontuur van Edward Still als coach van Watford FC lijkt al geschreven. De Engelse club is van plan om na het seizoen afscheid te nemen van onze landgenoot.

Edward Still is sinds februari aan de slag bij Watford FC. De 35-jarige Waals Brabander dropte destijds een bommetje in het Lotto Park door zijn transfer naar Engeland aan te kondigen.

RSC Anderlecht had net Besnik Hasi ontslagen én Still aangeduid als zijn (tijdelijke) opvolger. Zonder uit te wijden: Still stapte op de Eurostar en zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2028 bij Watford.

Einde verhaal voor Still

De Engelse media weten dat Still dat contract niét zal uitdienen. Meer zelfs: de clubleiding van Watford heeft al beslist dat Still volgend seizoen niet langer de coach is van The Hornets.

Watford haalde Still met één doelstelling: de play-offs om promotie naar de Premier League halen. In realiteit slaagde onze landgenoot er nooit in om het Watford-wagonnetje te laten aansluiten bij de subtop.

Amper drie overwinningen in veertien wedstrijden

Met amper drie overwinningen in veertien wedstrijden én recentelijk zeven wedstrijden zonder driepunter is Watford teruggezakt naar een zestiende plaats. De kloof met de degradatieplaatsen is ondertussen kleiner dan het gat met de play-offplaatsen.





Watford bevestigt in dit geval de kwalijke reputatie een trainerskerkhof te zijn. Still was de derde coach van dit seizoen voor The Hornets. Hoeveel zullen er volgend seizoen passeren?