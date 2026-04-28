Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Club Brugge zal volgend seizoen de thuiswedstrijden wederom voor een vol Jan Breydelstadion afwerken. Alle beschikbare abonnementen zijn ondertussen de deur uit.

Club Brugge is momenteel in een titelstrijd verwikkeld met Union SG. Maar blauw-zwart is eveneens al bezig met de voorbereiding op volgend seizoen.

Zo schreven we eerder al dat de transfer van Joel Ordoñez naar Juventus FC zo goed als rond is. De West-Vlamingen lijken met Dies Janse al meteen een vervanger beet te hebben.

Wieder zin, boeren! En wieder zin me vele! 👨‍🌾🏟️



Opnieuw een 𝐬𝐨𝐥𝐝 𝐨𝐮𝐭 Jan Breydel, in recordtempo zonder vrije verkoop.



Geen abonnement? Bemachtig je losse tickets als Club Member. 🎟️ pic.twitter.com/vTXQOr9ZYt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 28, 2026

Maar niet alleen op sportief vlak is blauw-zwart in volle voorbereiding op het volgende seizoen. Ook de abonnementenverkoop liep als een trein.

Inderdaad: liep. Ondertussen zijn alle 24.000 beschikbare abonnementen de deur uit. Een abonnement kopen in vrije verkoop? Dat was nooit een optie.





Nieuw stadion is absolute noodzaak

Officieel zijn er 29.062 plaatsen in het Jan Breydelstadion. Voor de veiligheid is het niet mogelijk om iedere plaats te bezetten. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met losse ticketverkoop, bezoekende fans, pers en partners,...

Club Brugge snakt naar een nieuw stadion om extra fans in te herbergen. Dat stadiondossier sleept ondertussen al zo'n twintig jaar aan. Komt er eindelijk witte rook om de eerste steen te leggen?