Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Manuel Gonzalez
Club Brugge maakt werk van defensieve versterking. Dies Janse is de man die Joel Ordoñez zal moeten vervangen. Een deal is héél dichtbij.

We schreven eerder al dat de transfer van Joel Ordoñez (zo goed als) rond is. De Ecuadoriaan verlaat Club Brugge en gaat voor Juventus FC voetballen.

En Devy Rigaux heeft zijn huiswerk héél goed gemaakt. De vervanger van Ordoñez zit al in de wachtkamer. Dies Janse staat héél dichtbij een transfer naar Club Brugge.

Wat gaat Club Brugge betalen voor Dies Janse?

De 20-jarige Nederlander wordt dit seizoen door AFC Ajax verhuurd aan FC Groningen. Bij De Trots van het Noorden brak Janse helemaal door. 

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro, terwijl Ajax acht miljoen euro wil ontvangen voor de Nederlandse jeugdinternational. De uiteindelijk transfersom zal ergens in het midden liggen.

Ik ben niet die typische Ajax-verdediger

Dies Janse

Janse is een boomlange verdediger die de defensieve kwaliteiten koppelt aan een uitstekende opbouw. "Maar ik ben niet die typische Ajax-verdediger", knipoogt de nuchtere Zweeuw als hem daarnaar gevraagd wordt.

Het Laatste Nieuws weet dat de transfer zo goed als rond is. Club Brugge heeft een akkoord met Janse. De West-Vlamingen praten nog met Ajax, maar ook daar wordt geen spreekwoordelijke kink meer verwacht.

Boeren

Leuk detail: zijn vrije dagen brengt Janse door op het landbouwbedrijf van zijn ouders. "Er zijn zelfs afspraken gemaakt om het bedrijf ooit over te nemen", aldus de verdediger. Maar eerst mag hij bij de Belgische Boeren gaan voetballen.

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel! Analyse

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Interview

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

Telstar Telstar 4-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
PSV PSV 6-1 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 3-1 FC Groningen FC Groningen
Heerenveen Heerenveen 2-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
NAC NAC 0-2 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 1-1 NEC NEC
Excelsior Excelsior 5-0 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 0-2 FC Volendam FC Volendam

