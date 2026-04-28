Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Club Brugge maakt werk van defensieve versterking. Dies Janse is de man die Joel Ordoñez zal moeten vervangen. Een deal is héél dichtbij.

We schreven eerder al dat de transfer van Joel Ordoñez (zo goed als) rond is. De Ecuadoriaan verlaat Club Brugge en gaat voor Juventus FC voetballen.

En Devy Rigaux heeft zijn huiswerk héél goed gemaakt. De vervanger van Ordoñez zit al in de wachtkamer. Dies Janse staat héél dichtbij een transfer naar Club Brugge.

Wat gaat Club Brugge betalen voor Dies Janse?

De 20-jarige Nederlander wordt dit seizoen door AFC Ajax verhuurd aan FC Groningen. Bij De Trots van het Noorden brak Janse helemaal door.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro, terwijl Ajax acht miljoen euro wil ontvangen voor de Nederlandse jeugdinternational. De uiteindelijk transfersom zal ergens in het midden liggen.

Ik ben niet die typische Ajax-verdediger

Janse is een boomlange verdediger die de defensieve kwaliteiten koppelt aan een uitstekende opbouw. "Maar ik ben niet die typische Ajax-verdediger", knipoogt de nuchtere Zweeuw als hem daarnaar gevraagd wordt.





Het Laatste Nieuws weet dat de transfer zo goed als rond is. Club Brugge heeft een akkoord met Janse. De West-Vlamingen praten nog met Ajax, maar ook daar wordt geen spreekwoordelijke kink meer verwacht.

Boeren

Leuk detail: zijn vrije dagen brengt Janse door op het landbouwbedrijf van zijn ouders. "Er zijn zelfs afspraken gemaakt om het bedrijf ooit over te nemen", aldus de verdediger. Maar eerst mag hij bij de Belgische Boeren gaan voetballen.