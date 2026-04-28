Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Guilherme Smith heeft tegen Anderlecht een echt pareltje gescoord, zijn tweede doelpunt in de Champions' Play-offs. De Braziliaan is een echte ontdekking aan het worden. En zo hebben ze er alweer eentje te strikken bij Union SG.

Door de recente successen kon Union Saint-Gilloise zich permitteren om (relatief gezien) stevige sommen te investeren in bepaalde spelers. Jongens als Anan Khalaili, Victor Boniface en ook Raul Florucz kostten tussen 5 en 6,5 miljoen euro, bedragen die wel een zeker risico inhouden.

Maar het scoutingsapparaat van Union blijft ook mooie vondsten doen, en Guilherme Smith (22) is daar een nieuw voorbeeld van. Voor de tweede keer is de USG in Estland gaan shoppen, en zelfs bij dezelfde club: Kalju FC, waar ook Promise David vandaan kwam. De Canadees kostte 600.000 euro en zal vermoedelijk meer dan twintig keer zoveel opbrengen.

Guilherme Smith, de man van het seizoen 2026-2027?

Smith kostte Union afgelopen zomer 400.000 euro. Intussen is hij 2 miljoen waard, en als hij blijft scoren zoals zondag tegen Anderlecht, is dat zeker niet zijn plafond. Smith is een typische Braziliaan: uitdager met de bal aan de voet, technisch sterk, altijd op zoek naar het verschil in de één-tegen-één... maar soms ook een beetje sluw, en dat past perfect bij de Brusselaars.

Na een heel normale aanpassingsperiode bewees Smith dat hij de kwaliteiten heeft om op een hoger niveau te spelen dan de Estse competitie, waar hij terechtkwam nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. In vijf play-offwedstrijden heeft hij zijn seizoentotaal aan doelpunten al verdubbeld: indrukwekkend voor een speler die tot 20 december vorig jaar niet van de bank kwam.





Kortom: in het Dudenpark denken ze dat ze nu al de man hebben die het seizoen 2026-2027 kan kleuren. Zo gaat het wel vaker bij Union: de beste nieuwkomer breekt een jaar na zijn komst door, zoals destijds bij Cameron Puertas en dit seizoen bij Anan Khalaili. En dat de scoutingscel ook in de toekomst een oogje houdt op de Estse eerste klasse, staat buiten kijf...